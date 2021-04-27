У Пентагоні кажуть, що зарано оцінювати заяви РФ про відведення військ від України

Сполучені Штати Америки продовжать уважно спостерігати за відведенням військових сил Російської Федерації від кордонів України, адже ще зарано стверджувати, що російські війська відведені.

Як передає Укрінформ, про це під час брифінгу в Міністерстві оборони США повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

«Без вдавання в деталі, адже ми не можемо тут говорити про інформацію розвідки, ми бачили деяке відведення частини російських військ від України… але ще рано говорити і достовірно вірити тому, що, за словами Росії, це були військові навчання, і вони вже закінчилися, і вони всіх повертають», - сказав речник.

Підсумовуючи, Кірбі запевнив, що «ми збираємося продовжувати дуже пильно стежити за цим (відведенням військ РФ від України – ред.)».

Раніше в Пентагоні вже заявляли, що на нинішньому етапі завчасно оцінювати заяви російської сторони про завершення навчань та відведення військ від України.

Як повідомляв Укрінформ, на початку тижня міністр оборони РФ Шойгу доручив Генеральному штабу РФ і командувачам військами з 23 квітня почати повернення до місць постійної дислокації війська, перекинуті останнім часом до кордонів України.