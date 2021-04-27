Окупанти минулої доби дев'ять разів порушили «тишу» на сході України

Російсько-окупаційні війська продовжують вести провокаційні обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил у Фейсбуці.

Як зазначається, протягом минулої доби, 26 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.

Зокрема, ворог двічі відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем поблизу Водяного. З мінометів 82-го калібру окупанти здійснили обстріл у напрямку селища Гнутове, а біля населеного пункту Світлодарськ – ще й з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік Павлополя противник двічі відкривав вогонь по українських позиціях, застосувавши гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

У передмісті Авдіївки збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В районі населеного пункту Зайцеве ворог двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

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Унаслідок ворожого вогню один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – задовільний.

На дії російсько-окупаційних військ захисники Збройних Сил України відкривали вогонь у відповідь.

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на непідконтрольній території

Станом на 7 годину ранку, 27 квітня, зафіксовано 3 обстріли з боку російсько-окупаційних військ.

Бойових втрат серед наших захисників немає.