Окупанти минулої доби дев'ять разів порушили «тишу» на сході України
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр Операції об'єднаних сил у Фейсбуці.
Як зазначається, протягом минулої доби, 26 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.
Зокрема, ворог двічі відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру та гранатометів різних систем поблизу Водяного. З мінометів 82-го калібру окупанти здійснили обстріл у напрямку селища Гнутове, а біля населеного пункту Світлодарськ – ще й з великокаліберних кулеметів та автоматичних станкових гранатометів.
Неподалік Павлополя противник двічі відкривав вогонь по українських позиціях, застосувавши гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
У передмісті Авдіївки збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів.
В районі населеного пункту Зайцеве ворог двічі відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Унаслідок ворожого вогню один український захисник отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу. Стан здоров’я захисника – задовільний.
На дії російсько-окупаційних військ захисники Збройних Сил України відкривали вогонь у відповідь.
Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань Російської Федерації на непідконтрольній території
Станом на 7 годину ранку, 27 квітня, зафіксовано 3 обстріли з боку російсько-окупаційних військ.
Бойових втрат серед наших захисників немає.