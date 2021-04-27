Окупанти на Донеччині розмістили міномети біля знищеної відеокамери ОБСЄ

На Донеччині бойовики російських окупаційних сил розмістили два міномети неподалік від місця розташування камери СММ ОБСЄ на шахті "Октябрській", яка раніше була виведена з ладу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у щоденному звіті № 95/2021, опублікованому Спеціальною моніторинговою місією ОБСЄ 26 квітня.

"Спостерігачі бачили 3 міномети, розміщені в порушення ліній відведення в непідконтрольних урядові районах Донецької та Луганської областей, зокрема 2 міномети неподалік від місця розташування камери СММ на шахті "Октябрській", яка наразі не функціонує", - інформують спостерігачі.

Зазначається, що камера СММ вийшла з ладу 19 квітня 2021 року "через вплив чужорідного предмета".

Як повідомлялося, у Місії ОБСЄ заявили, що на окупованій Донеччині бойовики російських збройних формувань усупереч запереченням спостерігачів установили свою відеокамеру на щоглі СММ на шахті "Октябрській", після чого обмежили доступ до неї членів Місії.

Фото: ОБСЄ