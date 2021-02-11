Геополітичний проєкт Кремля: Європарламент ухвалив резолюцію щодо БілАЕС

Депутати Європарламенту більшістю голосів ухвалили резолюцію щодо безпеки на білоруській атомній електростанції «Островець» та висловили глибоке занепокоєння у зв’язку початком її комерційної експлуатації.

Текст документу, який був прийнятий більшістю голосів – «за» висловилися 642 депутати, «проти» - 29 депутатів, ще 21 - утрималися, - оприлюднений на сайті Європейського Парламенту, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Перед голосуванням в рамках пленарного засідання Європейського парламенту у Брюсселі відбулася дискусія навколо безпеки АЕС Островець та щодо дотримання вимог атомної безпеки на цьому об’єкті.

«Островець був збудований режимом Лукашенка і Росатомом у 40 кілометрах від центра Вільнюса. Тому ця АЕС є очевидною та наявною загрозою для нашої національної безпеки. Ми (Литва) не є великою країною. У випадку інциденту, ми не матимемо місця, куди можна було б втекти й сховатися. Я не проти ядерної енергетики, але минулого року ми побачили, ким є пан Лукашенко, що прозорість, міжнародні стандарти, незалежність регулятора - це не про цей режим», - зауважив депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс.

Він нагадав, що під час зведення станції трапилися кілька великих інцидентів, які засвідчили недоліки у технологіях та у надійності агрегатів.

«Це геополітичний проєкт Кремля з метою тримати нас (Балтійські країни – ред.) у залежності від старої енергетичної системи ще радянських часів. Саме тому ми боремося проти цього проєкту, проти нього виступає демократична Білорусь за лідерства Світлани Тихановської. Саме тому ми заборонили імпорт електроенергії від цієї станції, що робить весь проєкт економічно невигідним. Ми просимо вашої солідарності. Нам треба позбавитися цього монстру», - зауважив Кубілюс, звертаючись до колег по Європарламенту та до представників Єврокомісії.

Схожі оцінки висловила євродепутат Віола фон Крамон, яка добре обізнана із ситуацією в регіоні.

«Як «зелені», ми заперечуємо діяльність будь-якої атомної станції. Але безпека станції Островець не є ідеологічним питанням, оскільки не знаходить рішення. Науковці попереджають, що ця станція зведена у тектонічно активній зоні з порушенням міжнародних конвенцій, не були завершені сховища для ядерних відходів. Була очевидна мета - ввести цю атомну станцію в дію якомога швидше, щоб Лукашенко міг погрожувати Литві та власному народу», - сказала євродепутат.

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Вона зауважила, що ця атомна станція поставить Білорусь у постійну фінансову залежність від Росії та перетворить країну у маріонетку в руках Кремля.

«У цьому питанні немає місця для компромісів, тому що ядерна безпеки не є предметом переговорів», - зауважила Віола фон Крамон.

Своєю чергою, єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон повідомила, що Єврокомісія та фахівці Європейського атомного регулятора (ENSREG) змогли провести інспекцію на АЕС «Островець», яка була заявлена на початок грудня минулого року, лише наприкінці січня поточного.

«Команда у складі семи представників ENSREG, експертів Єврокомісії і України виконали першу фазову місію, щоб перевірити фізичну імплементацію заходів з безпеки на станції «Островець». Ця команда мала великий досвід у сфері експертної оцінки та є повністю незалежною у своїх висновках. Експерти наразі завершують попередню доповідь, яка буде представлена на розгляд ENSREG на початку березня для ухвалення. Після ухвалення ця доповідь буде оприлюднена. До цього моменту всі сторони мають утриматися від коментарів щодо результатів цієї місії на цьому етапі. В поточній важкій політичній ситуації технічна співпраця залишається останнім каналом, який дозволяє оцінювати безпечність експлуатації АЕС «Островець», - сказала Єврокомісар.

Вона зауважила, що відповідальність за безпеку на атомній станції «Островець», за міжнародним законодавством, покладається на національного оператора та на уряд Білорусі. Єврокомісія, зі свого боку, використовує всі дипломатичні та політичні важелі, щоб будь-які рішення про комерційне використання такої енергії приймалися за умови дотримання високих стандартів атомної безпеки.

За її словами, Єврокомісія почула занепокоєння депутатів Європарламенту, і зробить все, щоб забезпечити безпеку громадян ЄС.

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Єврокомісар нагадала, що три балтійські країни вже вирішили у серпні 2020 року, що комерційний обмін електрикою з Білоруссю буде зупинений відразу після того, як ця атомна станція буде введена в експлуатацію. Такі комерційні обміни були зупинені в середині листопада минулого року. Водночас наразі фізично неможливо припинити потік електроенергії до країн ЄС з цього напрямку, оскільки всі балтійські країни все ще входять до енергосистеми Росії і Білорусі. Вирішенням проблеми може бути синхронізація балтійських мереж із континентальною мережею ЄС. Для реалізації відповідної програми, за словами Єврокомісара, Єврокомісія передбачає фінансування в обсязі 1 мільярда євро.

Як вже повідомляв Укрінформ, Ради ЄС від 22 грудня минулого року ухвалила рішення про введення заборони на рівні усього Євросоюзу на надходження електроенергії від атомних станцій третіх країн, які не відповідають визнаним в ЄС стандартам атомної безпеки.