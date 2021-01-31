В ЄС застерігають від імпорту електроенергії, виробленої на небезпечних АЕС

У Євросоюзі висловлюють занепокоєння у зв'язку із невідповідністю міжнародним стандартам безпеки Білоруської АЕС (м. Островець), що може становити загрозу населенню Європи, особливо Литви.

Про це у переданому власному кореспонденту Укрінформу коментарі заявила член Європарламенту від Франції, представниця політичної групи «Зелених» Мішель Рівазі.

«Островецька атомна станція не є просто окремою двосторонньою проблемою між Литвою та сусідньою країною. Це є спільним питанням для усієї Європи. Забезпечення електричною енергією на внутрішньому ринку в ЄС повинно бути захищено від імпорту електрики, виробленої на небезпечних атомних об’єктах», - переконана французька парламентарка.

Вона нагадала, що після аварії на атомній станції у японській Фукусімі, Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) оприлюднило рекомендації, що АЕС не повинні будуватися на відстані, меншій 100 км від великих населених пунктів. При цьому Островецька АЕС дислокована за 50 км від столиці Литві Вільнюса та використовує для охолодження реакторів воду з річки Няріс, яка також нижче за течією забезпечує литовську столицю питною водою.

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«Розміщення цієї АЕС створює багато управлінських і безпекових проблем, які були виявлені експертами ЄС за результатами проведення стрес-тестів у 2018 році», - додала Рівазі.

Вона відзначила, що ситуація залишається невизначеною, адже білоруська влада не надала відповідей на питання щодо відповідності цієї станції міжнародним конвенціям з ядерної безпеки та вжитих конкретних заходів з усунення значних недоліків у сфері безпеки.

«Євросоюз повинен активно реагувати на цю ситуацію. Безпекові проблеми Островецької АЕС є спільними для усієї Європи, включаючи геополітичну стабільність ЄС, здоров'я громадян і загрозу довкіллю», - заявила французький політик.

Депутатка Європарламенту також нагадала про брак прозорості та замовчування інформації стосовно Білоруської АЕС, як це було після аварії на Чорнобильській станції.

Окрім цього, відзначила вона, Островецька АЕС, яка будується та експлуатується під повним контролем російської державної корпорації «Росатом», є прикладом посилення політичного тиску з боку РФ на країни Центральної і Східної Європи, включаючи Угорщину, Болгарію, Чехію, Словаччину, а також Балтію і Фінляндію.

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Білоруська атомна електростанція (БілАЕС) знаходиться за 18 км від м. Островець (Гродненська область). Пуск першого енергоблоку АЕС провели 7 листопада 2020 року. Основним партнером Білорусі у проєкті з будівництва АЕС є російська компанія «Атомстройекспорт».

На початку травня 2016 року у ЗМІ з'явилася інформація про нібито обвалення конструкції на будівельному майданчику, внаслідок чого корпус реактора міг впасти з висоти 2-4 метри. МЗС Литви передало ноту протесту офіційному Мінську з вимогою розслідування інциденту, з результатами якого повинні ознайомитися сусідні держави, а також МАГАТЕ. Литва також заявила про недопуск з боку білоруської влади міжнародних спостерігачів на атомний об’єкт.

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