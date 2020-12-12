Лідери Євросоюзу доручили вивчити питання безпеки білоруської АЕС

Глави держав та урядів ЄС, які проводили зустріч у Брюсселі 10-11 грудня, доручили Єврокомісії вивчити питання ядерної безпеки білоруської АЕС «Островець».

Про це йдеться у загальних висновках саміту ЄС, повний текст яких оприлюднено на сайті Європейської ради.

«Європейська рада підкреслює важливість забезпечення ядерної безпеки білоруської атомної електростанції «Островець», та запрошує Єврокомісію дослідити ймовірні заходи, що дозволять запобігати комерційному імпорту електроенергії з ядерних об’єктів третіх країн, які не дотримуються визнаних в ЄС рівнів безпеки», - йдеться у документі.

Як повідомлялося, у листопаді Олександр Лукашенко взяв участь у церемонії підключення першого енергоблоку АЕС «Островець» до об'єднаної енергосистеми країни, заявивши, що Білорусь стала «ядерною державою». Другий енергоблок має запрацювати у 2021 році.

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АЕС біля міста Островець розташована за пів сотні кілометрів від Вільнюса – столиці сусідньої Литви, Європарламент та країни Балтії неодноразово наголошували на недостатній безпечності цього проєкту та закликали обмежити ймовірний імпорт електроенергії з Білорусі.

Фото: belapan.by