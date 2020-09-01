Країни Балтії припинять торгівлю електроенергією з Білоруссю

Країни Балтії досягли угоди про припинення торгівлі електроенергією з Білоруссю після запуску Білоруської АЕС.

Про це повідомляється на сайті естонського телерадіомовлення ERR, передає Укрінформ.

Як зазначається, відповідну угоду було досягнуто в понеділок відповідальними за енергетику міністерствами Естонії, Латвії та Литви.

За інформацією Мінекономіки Естонії, для припинення торгівлі електроенергією з Білоруссю буде використовуватися система сертифікатів походження електроенергії.

Зазначається, що на російсько-латвійському напрямку торгівля продовжиться у зменшеному обсязі, для чого будуть використовуватися залишкові потужності від внутрішньої торгівлі між країнами Балтії. Між Литвою і Калінінградом торгівля електроенергією продовжиться в нинішньому обсязі.

Крім того, було досягнуто домовленості про єдиний тариф за використання інфраструктури. Він буде впроваджений в кінці першого кварталу 2021 року одразу після прийняття необхідних для цього законів у Латвії та Литві. Чинне законодавство Естонії вже дозволяє вводити такий тариф.

У зв'язку з цією угодою торгівля електроенергією між країнами Балтії та третіми країнами імовірно скоротиться наполовину. Угода діятиме до синхронізації енергосистем країн Балтії з Центральною Європою, запланованої на кінець 2025 року.

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Перший енергоблок БелАЕС, яка розташовується біля міста Островець, за 50-60 км від литовської столиці Вільнюса, за планом повинен бути введений в експлуатацію в 2020 році, другий - в 2021-му.

На вироблення єдиної позиції країн Балтії щодо відмови від покупки електроенергії у Білорусі після введення в експлуатацію БелАЕС наполягала Литва. Країна вважає, що побудована АЕС недостатньо безпечна. У червні 2017 року литовський парламент закріпив у законі твердження про те, що БелАЕС є небезпечною і створює загрозу національній безпеці Литви, навколишньому середовищу та громадському здоров'ю. Метою цього закону також було обмежити імпорт електроенергії з Білорусі.