Рига припинить з Мінськом торгівлю електроенергією у разі запуску Білоруської АЕС

Латвія припинить торгівлю електроенергією з Білоруссю у разі запуску Білоруської АЕС.

Як передає Укрінформ, про це заявив прем'єр-міністр Латвії Кришьяніс Кариньш у вівторок після засідання уряду, повідомляє Інтерфакс - Захід.

Водночас прем'єр повідомив, що в цьому разі республіка, можливо, торгуватиме електроенергією з третіми країнами, використовуючи латвійсько-російське міжз'єднання.

В даний час не ясно, як відбуватиметься Торгівля електроенергією з третіми країнами, але, за словами Кариньша, вирішенням цього питання займеться Міністерство економіки Республіки, розробивши конкретну методологію у співпраці з колегами з Естонії, Литви та Європейською комісією.

На прохання пояснити, чому уряд прийняв таке рішення саме зараз, Кариньш відповів, що це питання обговорювалося і раніше, в основному з точки зору ядерної безпеки. "Враховуючи розвиток подій у Білорусі, побоювання з приводу ядерної безпеки тільки ростуть", - наголосив він.

Раніше повідомлялося, що Литва наполягала на виробленні єдиної позиції Балтійських країн щодо відмови від покупки електроенергії у Білорусі після введення в експлуатацію БелАЕС, заявив литовський прем'єр Саулюс Скверняліс.

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У червні 2017 року литовський парламент закріпив у Законі твердження про те, що БелАЕС є небезпечною і створює загрозу національній безпеці Литви, навколишньому середовищу та громадському здоров'ю. Метою цього закону також було обмеження імпорту електроенергії з Білорусі.

Завантаження ядерного палива в реактор першого енергоблоку БелАЕС почалося 7 серпня.

Білорусь веде будівництво АЕС поруч з містом Островець у Гродненській області за російським проектом "ВВЕР-1200". Вона складатиметься з двох енергоблоків потужністю 1200 МВт кожен. Генпідрядником будівництва АЕС є "Атомстройекспорт"(структура "Росатому").

За оцінкою Міненерго Білорусі, енергетичний пуск першого енергоблоку з включенням в енергосистему країни планується у четвертому кварталі 2020 року. Другий енергоблок БелАЕС ймовірно запрацює у травні 2022 року.