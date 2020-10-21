В Європарламенті представили політичні цілі щодо Білорусі

Євродепутат Пятрас Ауштрявічюс представив у вівторок на розгляд пленарного засідання Європарламенту проект доповіді щодо головних напрямків політики ЄС стосовно Білорусі.

Документ, пленарне голосування щодо якого відбудеться у середу, був «фізично» представлений у сесійній залі Європарламенту в Брюсселі за, переважно, віртуальної присутності решти депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні – 74-й день мирних протестів в Білорусі. Її народ мужньо протистоїть незаконним арештам, нападам, приниженням, пораненням, що спричинені силами безпеки, які мали б захищати цих людей. Більше 14 тисяч білорусів були затримані, проти них було порушено більше 350 кримінальних справ, вже засуджено близько сотні. І все це спричинено однією особою – Олександром Лукашенком, який поставив свої власні інтереси вище за білоруський народ і за незалежність Білорусі», - сказав Пятрас Ауштрявічюс.

Він наголосив, що білоруський народ у ці дні бореться за свою свободу і гідність, за вільні та справедливі вибори, за право голосу у питаннях, що стосуються майбутнього країни. Білоруси хочуть вирватися із диктаторського режиму Лукашенка, який існує вже 27 років. Їх самовіддана поведінка вимагає лише три цілеспрямовані дії з боку Європейської спільноти - солідарності, підтримки та санкцій.

Пятрас Ауштрявічюс зауважив, що представлена на розгляд Європарламенту рекомендаційна доповідь для Ради ЄС і для Єврокомісії, а також для Високого представника ЄС, буде визначати всі напрямки політики Євросоюзу по відношенню до Білорусі.

«Наша відповідь має бути голосною і зрозумілою. Все насильство має бути зупинене, всі, хто був затриманий за політичними мотивами – негайно звільнені, і ті, хто повинен у цьому – притягнуті до відповідальності. Нові вибори мають бути проведені що швидше, відповідно до міжнародних стандартів та під наглядом ОБСЄ. Координаційна рада, започаткована Світланою Тихановською, обраним народом Білорусі президентом, має бути визнана як законний представник білоруського народу, та отримати підтримку у зусиллях з початку діалогу з режимом для мирного та демократичного передання влади», - сказав європейський політик.

Він наголосив, що санкції проти чиновників Білорусі мають біти розширені, а до санкційного списку має бути включений сам Лукашенко та його найближче оточення.

Євродепутат закликав Євроінституції вже зараз визначити напрямки політичної та економічної підтримки Білорусі, щоб ЄС був готовим надати таку допомогу, коли в країні відбудуться вільні та справедливі вибори, та буде відновлена демократія. Зокрема, за його словами, програма Східного Партнерства має всі необхідні інструменти, щоб допомогти демократичній Білорусі модернізувати та диверсифікувати власну економіку та ефективно боротися з корупцією.

«Водночас, застосовуючи тиск на режим в Білорусі у зв’язку із порушеннями прав людини, Європейський Союз має бути насторожі стосовно запуску небезпечної ядерної електростанції Островець цього листопада. Ядерна диктатура Лукашенка представляє велику загрозу для безпеки європейців», - додав Пятрас Ауштрявічюс.

Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі вже більш як два місяці тривають акції протесту проти фальсифікації підсумків виборів президента від 9 серпня. Переможцем виборів було офіційно проголошено Олександра Лукашенка, який знаходився на посаді президента країни з 1994 року. Учасники акцій не визнають оприлюднених владою підсумків виборів.

Силові органи Білорусі продовжують застосовувати брутальне насильство проти демонстрантів і затримують учасників протесту.

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та запровадив персональні цільові санкції проти білоруських чиновників, причетних до насильства і фальсифікацій.