У Конгресі США вимагають від Байдена негайних санкцій проти Nord Stream 2

Адміністрація Білого дому повинна негайно запровадити додаткові санкції проти російського проєкту газопроводу Nord Stream 2 – відповідно до вимог законів США, – щоб остаточно зупинити його будівництво.

Про це заявили у вівторок на онлайн-конференції, організованій Atlantis Council, співголови Українського кокусу в Конгресі США Марсі Каптур і Браян Фітцпатрік, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ці санкції не є довільними, вони є обов'язковими. Я продовжую наполегливо закликати адміністрацію (президента Байдена – ред.) застосувати рішучі заходи та накласти санкції на трубопровід, щоб гарантувати, що він ніколи не буде завершений», - наголосила у заяві, зачитаній під час онлайн-конференції, конгресвумен Марсі Каптур.

Вона зауважила, що Український кокус у Конгресі США докладає зусиль для досягнення цієї мети, а також для того, щоб Європа була об’єднаною, процвітаючою, захищеною в енергетичній сфері та вільною від зовнішнього впливу.

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Зі свого боку, конгресмен Фітцпатрік підкреслив: «Сполучені Штати повинні займати активну позицію, ми не можемо чекати, поки Росія знову перетворить на зброю свої енергетичні ресурси для переслідування цілей примушення».

Він розкритикував позицію Німеччини, що будівництво Nord Stream 2 нібито є проєктом, що має суто економічні цілі. «Прокладення трубопроводу створює загрози для міжнародного порядку, економічних інтересів, національної безпеки та енергетичної стабільності (Європи – ред.)», - заявив американський конгресмен.

Й попри те, що роботи з будівництва Nord Stream 2 виконані на 95%, «Сполучені Штати все ще мають час, щоб відреагувати й запровадити додаткові санкції», - наголосив Фітцпатрік.

Як повідомляв Укрінформ, до законів США про асигнування на оборону від 2019-го й 2020 років включені норми законодавчих актів PEESA та PEESCA. Вони, зокрема, вимагають від американської адміністрації введення обов’язкових санкцій проти компаній, залучених до будівництва Nord Stream 2.