Про Україну говоритимуть і під час «Бухарестської дев’ятки», і на саміті НАТО - Дуда

Європа і світ повинні уважно слідкувати за ситуацією в Україні у контексті агресивних дій Росії. Це питання буде одним із основних під час саміту «Бухарестської дев’ятки» 10 травня, а також під час саміту Альянсу в червні у Брюсселі.

Про це заявив Президент Польщі Анджей Дуда у понеділок в Бухаресті під час спільної пресконференції з Президентом Румунії Клаусом Йоганнісом в рамках офіційного візиту до Румунії, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ані Європа, ані світ не повинні відводити очей від цієї частини світу. З одного боку, ми усі повинні підтримувати Україну, а з іншого ми повинні стояти на сторожі нашої безпеки, оскільки як для Польщі, так і для Румунії - це східний фланг НАТО», - заявив Дуда.

Президент РП звернув увагу на нещодавню передислокацію російських військ до кордонів України, що ще два тижні тому «було величезною проблемою і становило небезпеку подальшої агресії проти України». Він зауважив, що зараз російські військові підрозділи повертаються до своїх постійних місць дислокації.

«Але немає жодних сумнівів, що ситуація там є дуже складною, адже частина території України залишається окупованою, йдеться, зокрема, про частини Донецької та Луганської областей», - констатував Дуда.

Польський лідер зауважив, що Росія дуже вміло провела перекидання значної кількості своїх військових підрозділів до кордонів України, а відтак НАТО має на це звернути увагу в першу чергу з військової точки зору. На його переконання, в останні роки спостерігається агресивна поведінка Росії, її безсумнівне повернення до імперської політики, проявом чого стала агресія проти України в 2014 році, окупація Криму та частини східної України.

«Зараз дуже важливо показувати, що НАТО є живим Альянсом і реагує на зміну ситуації», - наголосив Дуда.

Глава Польської держави висловив задоволення, що в саміті «Бухарестської дев’ятки» 10 травня візьмуть участь Президент США Джо Байден і генсек НАТО Єнс Столтенберг.

«Це показує, наскільки ця зустріч є важливою і сприймається позитивно в НАТО. Це демонструє євроатлантичну єдність, що зараз дуже важливо», - наголосив Дуда.

Президент Польщі зауважив, що «Бухарестської дев’ятка» є «важливим форумом в рамках НАТО», а участь Байдена і Столтенберга свідчить про те, що «ситуація в цій частині Європи заслуговує на особливу увагу».

«Тому я не маю жодних сумнівів, що питання України, зокрема безпека і шлях України до НАТО, а також загалом питання східного флангу НАТО, матимуть важливе значення на наступному саміті НАТО у Брюсселі», - наголосив Дуда.

Він додав, що зараз важливо під час саміту «Бухарестської дев’ятки» детально обговорити це питання, аби згодом, під час саміту НАТО, «представити спільну позицію».

Як повідомлялося, Президент США Байден і генсекретар НАТО Столтенберг візьмуть участь у саміті «Бухарестської дев’ятки» на рівні глав держав, який відбудеться в гібридному режимі у понеділок у Бухаресті. Гібридний характер саміту «Бухарестської дев’ятки» передбачає, що Президенти Румунії та Польщі, як співорганізатори заходу будуть в Бухаресті особисто, а решта лідерів приєднаються до саміту в онлайн-режимі.

«Бухарестську дев’ятку» утворено в 2015 році за ініціативою Румунії та Польщі. До її складу входять Польща, Румунія, Литва, Латвія, Естонія, Угорщина, Словаччина, Чехія та Болгарія. Одним з питань, яке обговорюватиметься на саміті, буде безпекова ситуація в Україні та її євроатлантичне майбутнє.