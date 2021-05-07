США розглядатимуть усі слушні варіанти покарання Росії - Блінкен

Державний секретар США Блінкен заявив, що адміністрація Байдена розглядає всі слушні варіанти покарання Росії за її агресію, аби в Кремлі не почувалися безкарними.

Про це Блінкен заявив в інтерв’ю Radio Free Europe/Radio Liberty, повідомляє Укрінформ.

«Я не хочу вдаватися до гіпотетичних питань про те, що ми можемо зробити в майбутньому. Дозвольте просто сказати: коли йдеться про спробу стримування агресії чи реагування, ми розглянемо будь-який слушний варіант»,- відповіді Блінкен на запитання, чи розглядають США можливість відключення Росії від системи SWIFT.

Держсекретар підкреслив, що американська сторона «налаштована рішуче» у питанні санкцій проти для Росії у різних сферах. Водночас він повторив, що у Вашингтоні віддають перевагу стабільним і передбачуваним відносинам з РФ.

«Але при цьому важливо (і ми на цьому дуже чітко наголошували) якщо Росія необдуманими, агресивними діями - чи то проти України, чи деінде - створюватиме виклик нашим інтересам або нашим партнерам, ми дамо відповідь», - запевнив держсекретар США, додавши, що Росія «не може почуватися безкарно».

Як повідомляв Укрінформ, державний секретар США Ентоні Блінкен 6 травня відвідав з візитом Україну. Він провів зустрічі з керівництвом держави та представниками громадянського суспільства.

Фото: ОП