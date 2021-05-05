Штати залишають за собою право вводити санкції проти Росії – Білий дім

США готові конструктивно взаємодіяти з Росією, якщо вона припинить агресивні дії та риторику, однак залишають за собою право притягувати її до відповідальності в разі, якщо Москва не припинить зловмисної діяльності.

Про це заявила в вівторок під час брифінгу в Вашингтоні речниця Білого дому Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Наші відносини з Росією включають висловлення нами занепокоєнь, де вони мають місце, а також застосування кроків та наслідків (проти РФ – ред.)», - зауважила Псакі. Вона нагадала, що так Штати реагували, зокрема, на поводження російської влади з Олексієм Навальним у Росії, а також після втручання РФ у американські вибори.

Водночас, за її словами, США хотіли би мати прогнозовані відносини з Москвою.

«Отже, я думаю, ми надсилаємо меседж, що ми не прагнемо ескалації відносин з точки зору риторики чи дій. Звичайно ж, ми залишаємо за собою право застосовувати наслідки, якщо того вимагатимуть дії з їхнього (російського – ред.) боку», - зауважила Псакі.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати уважно стежать за діями Росії та зберігають чітку й послідовну позицію щодо готовності в будь-який момент відповісти на зловмисні дії Кремля. Водночас, він зауважив, що в Вашингтоні готові мати з РФ стабільні відносини, якщо російська сторона діятиме так само.