Штати вчетверо збільшили ліміт на прийом біженців

Президент США Джо Байден вчетверо підвищив квоту на прийом Штатами біженців цьогоріч.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це йдеться в указі, розміщеному на сайті Білого дому.

“Я постановляю, що у відповідності до попередніх консультацій моєї Адміністрації із Конгресом, підвищення кількості в’їздів (біженців - ред.), дозволених у 2021-му фіскальному році, до 62 500 виправдано серйозними гуманітарними занепокоєннями та відповідає національним інтересам”, - стверджується у документів.

Зазначається, що чинна квота на кількість біженців, яких США мали прийняти у 2021-му році, становила 15 тисяч.

Окрім цього вже незабаром США приймуть 2000 біженців, яким раніше відмовили у в’їзді

Серед усіх регіонів світу найбільша квота належить Африці, звідки США очікують прийняти 22 тис біженців.

Відповідно до тексту указу, рішення про збільшення квоти на прийом біженців “надсилає важливий сигнал стосовно того, що США залишаються безпечною гаванню для найбільш уразливих людей світу”.