Демократи у Штатах вакцинуються охочіше, ніж республіканці - ЗМІ

Американські ЗМІ заявляють про залежність рівня COVID-вакцинації в різних штатах від партійних уподобань більшості населення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ABC News.

Прихильники республіканців скептичніше налаштовані до вакцинації проти коронавірусу, ніж демократи, запевняє видання.

Оскільки рівень вакцинації відстає у «червоних» штатах, де переважають прибічники Республіканської партії, її лідери намагаються переконати громадян зробити щеплення.

Скептицизм щодо вакцинації серед республіканців, зазначає видання, становить серйозну проблему для громадського здоров'я. А також може мати політичні наслідки, оскільки рівень захворюваності позначається на здатності громадян голосувати, що може вплинути на результати проміжних виборів.

Найнижчий рівень COVID-вакцинації зафіксовано у штаті Міссісіпі - хоча б одну дозу вакцини тут отримали менш як 31% дорослих. Менше щеплень, ніж загалом по країні, також зроблено в Алабамі, Луїзіані, Айдахо та Вайомінгу. Усі ці штати на президентських виборах стабільно голосують за республіканців.

Натомість п’ять штатів з найвищим рівнем вакцинації підтримали демократа Джо Байдена. У Нью-Гемпширі 60% населення отримали принаймні одну дозу, далі йдуть Массачусетс, Вермонт і Коннектикут.

Окрім того, як зазначається, згідно з опитуваннями, республіканці значно частіше (44%), ніж демократи (17%), заявляють, що напевно або можливо не робитимуть щеплення.