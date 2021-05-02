Демократи у Штатах вакцинуються охочіше, ніж республіканці - ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ABC News.
Прихильники республіканців скептичніше налаштовані до вакцинації проти коронавірусу, ніж демократи, запевняє видання.
Оскільки рівень вакцинації відстає у «червоних» штатах, де переважають прибічники Республіканської партії, її лідери намагаються переконати громадян зробити щеплення.
Скептицизм щодо вакцинації серед республіканців, зазначає видання, становить серйозну проблему для громадського здоров'я. А також може мати політичні наслідки, оскільки рівень захворюваності позначається на здатності громадян голосувати, що може вплинути на результати проміжних виборів.
Найнижчий рівень COVID-вакцинації зафіксовано у штаті Міссісіпі - хоча б одну дозу вакцини тут отримали менш як 31% дорослих. Менше щеплень, ніж загалом по країні, також зроблено в Алабамі, Луїзіані, Айдахо та Вайомінгу. Усі ці штати на президентських виборах стабільно голосують за республіканців.
Натомість п’ять штатів з найвищим рівнем вакцинації підтримали демократа Джо Байдена. У Нью-Гемпширі 60% населення отримали принаймні одну дозу, далі йдуть Массачусетс, Вермонт і Коннектикут.
Окрім того, як зазначається, згідно з опитуваннями, республіканці значно частіше (44%), ніж демократи (17%), заявляють, що напевно або можливо не робитимуть щеплення.