Байден скасував масковий режим для вакцинованих від COVID-19

Президент США Джо Байден оголосив про скасування обов'язкової вимоги щодо носіння захисних масок на відкритому повітрі для людей, які повністю щеплені від коронавірусної хвороби.

Як передає Укрінформ, про це Байден повідомив у Твіттері.

"У зв'язку з надзвичайним прогресом, що ми досягли у боротьбі з COVID-19, CDC (Центр з контролю та профілактики захворювань США, - ред.) зробив сьогодні велику заяву: якщо ви повністю вакциновані - та якщо ви перебуваєте на відкритому повітрі, а не у великому натовпі - вам більше не потрібно носити маску", - написав Байден.

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Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі станом на 27 квітня зафіксували 148 480 035 випадків зараження коронавірусом. Зокрема, виявлено 3 133 637 смертей, одужали 126 099 853 особи.

Фото: Andrew Harnik / Getty Images