Щеплення проти COVID-19 зробили вже 100 мільйонів американців

Повний курс вакцинації проти коронавірусу вже пройшли 100 мільйонів дорослих жителів Сполучених Штатів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.

«Сто мільйонів американців з відчуттям полегшення і спокою знають, що після довгого і важкого року вони захищені від вірусу», - сказав на брифінгу координатор Білого дому з реагування на пандемію Джеффрі Зінтс.

Таким чином, ідеться про майже 38% дорослого населення країни. А принаймні одну дозу COVID-вакцини отримали 55% дорослого населення США. Загалом у країні зроблено близько 240 мільйонів щеплень.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден заявив, що до кінця травня вакцин проти коронавірусу буде достатньо для кожного дорослого американця.

Для підвищення довіри в суспільстві до вакцинації адміністрація Байдена запустила відповідну телерекламу.

Загалом із початку пандемії коронавірусу в США виявлено понад 33 млн випадки зараження, унаслідок інфікування померли 589,4 тис. жителів країни.