Щеплення проти COVID-19 зробили вже 100 мільйонів американців
Як передає Укрінформ, про це повідомляє CNN.
«Сто мільйонів американців з відчуттям полегшення і спокою знають, що після довгого і важкого року вони захищені від вірусу», - сказав на брифінгу координатор Білого дому з реагування на пандемію Джеффрі Зінтс.
Таким чином, ідеться про майже 38% дорослого населення країни. А принаймні одну дозу COVID-вакцини отримали 55% дорослого населення США. Загалом у країні зроблено близько 240 мільйонів щеплень.
Як повідомлялося, президент США Джо Байден заявив, що до кінця травня вакцин проти коронавірусу буде достатньо для кожного дорослого американця.
Для підвищення довіри в суспільстві до вакцинації адміністрація Байдена запустила відповідну телерекламу.
Загалом із початку пандемії коронавірусу в США виявлено понад 33 млн випадки зараження, унаслідок інфікування померли 589,4 тис. жителів країни.