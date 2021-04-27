Байден заявив про «приголомшливий прогрес» у боротьбі з пандемією у США

Сполучені Штати досягли істотного прогресу в подоланні наслідків пандемії COVID-19, запровадивши ефективну систему вакцинації населення, що дозволило кардинально зменшити кількість нових захворювань і летальних випадків.

Про це заявив президент США Джо Байден, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Хоча нам ще належить подолати довгий шлях у цій боротьбі, докласти багато зусиль упродовж травня й червня, щоби відзначити 4 липня (День Незалежності США – ред.), ми все ж досягли приголомшливого прогресу завдяки всім вам, американському народові», - заявив президент США.

Він підкреслив, що кількість нових випадків захворювань, а також летальних випадків істотно скоротилася та продовжує зменшуватися. Байден зауважив, що одна з уразливіших категорій населення - літні люди - станом на сьогодні вакциновані на дві третини від загальної кількості, понад 80% із них отримали принаймні одне щеплення.

Загалом у США зроблено 215 мільйонів щеплень, зазначив президент, що випереджає передбачувані графіки. Крім того, Байден відзначив суттєвий прогрес у вивченні вірусу вченими – як він передається, і як ефективно обмежити його поширення.

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Глава Білого дому також заявив, що віднині повністю вакциновані люди можуть не носити маски в місцях невеликого скупчення людей на вулиці. Однак це не стосується масових заходів, таких як концерти, заходи на стадіонах або конференції – там носіння масок залишається обов’язковим.

Водночас Байден закликав громадян США продовжувати вакцинацію.

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Як повідомляв Укрінформ, у перші дні після інавгурації наприкінці січня президент США Джо Байден заявив про мету зробити 100 мільйонів щеплень за перші сто днів його перебування в офісі. Однак цей показник був досягнутий набагато раніше – в березні. Пізніше президент США розпорядився відкрити десятки тисяч нових пунктів вакцинації, щоби охопити все доросле населення, а до Дня незалежності 4 липня оголосити перемогу над COVID-пандемією в Сполучених Штатах.