Агресію РФ припинить лише чіткий сигнал Москві, що Україна є частиною західного світу - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що лише чіткий сигнал у бік Москви, що Україна є невід'ємною частиною колективного Заходу покладе край російський агресії проти нашої держави.

Як передає Укрінформ, про це Кулеба заявив у відеозверненні за підсумками зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, яке транслювалося на його сторінці у Фейсбуці.

За словами Кулеби, під час зустрічі американський колега дуже чітко пообіцяв, що США ніколи не домовлятимуть про Україну без України.

«А я йому сказав просту річ: я глибоко переконаний, що російська агресія проти України зазнає краху і припиниться лише після того, коли Москва чітко усвідомить, що колективний Захід сприймає Україну як свою невід'ємну частину… Лише чіткий сигнал у бік Москви про те, що Україна є частиною Заходу, невід'ємною частиною демократичного світу буде початком кінця російської агресії проти України», - сказав Кулеба.

Він додав, що цей шлях після розвалу Радянського Союзу пройшли країни Центральної Європи і Балтії.

«Це той шлях, який, я переконаний, пройде Україна», - зазначив очільник МЗС.

Як повідомляв Укрінформ, держсекретар США Блінкен 6 травня перебуває з візитом у Києві, де провів низку зустрічей з топпосадовцями та громадськими діячами.