Про що говорили Кулеба і Блінкен: у МЗС розповіли деталі
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.
«Глави української та американської дипломатії обговорили зміцнення стратегічного партнерства України та США у політичній та безпековій сферах, посилення обороноздатності нашої держави у боротьбі проти російської агресії, підтримку США зусиль України у боротьбі з корупцією та розвитку відкритої конкурентної економіки», - йдеться у повідомленні.
Сторони приділили окрему увагу шляхам дієвого залучення Сполучених Штатів до дипломатичних зусиль з мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту на сході України у тісній координації з Німеччиною та Францією як сторонами Нормандського формату.
Глави дипломатичних відомств обмінялися думками щодо можливої зустрічі президентів США та РФ і домовилися координувати позиції у підготовці до неї.
Також сторони приділили окрему увагу енергетичній безпеці Європи та України, відзначили спільність позицій щодо російського проєкту газопроводу «Північний потік-2». Вони висловили спільну зацікавленість у розвитку співпраці між Україною та США у сфері енергетики, зокрема водневої.
Співрозмовники обговорили подальшу інтеграцію України до НАТО, яка має важливе значення для безпеки Центральної Європи, Чорноморського регіону та євроатлантичного простору загалом.
Кулеба і Блінкен обмінялися думками щодо взаємодії України та США у подоланні ключових глобальних проблем, таких як боротьба з пандемією COVID-19, протидія змінам клімату, захист прав людини.
Як повідомляв Укрінформ, держсекретар США Блінкен 6 травня перебуває з візитом у Києві, де проводить низку зустрічей з топпосадовцями та громадськими діячами.
Фото: mfa.gov.ua