Про що говорили Кулеба і Блінкен: у МЗС розповіли деталі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та держсекретар США Ентоні Блінкен під час перемовин у Києві обговорили розвиток стратегічного партнерства України та США у політичній та безпековій сферах.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МЗС.

«Глави української та американської дипломатії обговорили зміцнення стратегічного партнерства України та США у політичній та безпековій сферах, посилення обороноздатності нашої держави у боротьбі проти російської агресії, підтримку США зусиль України у боротьбі з корупцією та розвитку відкритої конкурентної економіки», - йдеться у повідомленні.

Сторони приділили окрему увагу шляхам дієвого залучення Сполучених Штатів до дипломатичних зусиль з мирного врегулювання російсько-українського збройного конфлікту на сході України у тісній координації з Німеччиною та Францією як сторонами Нормандського формату.

Глави дипломатичних відомств обмінялися думками щодо можливої зустрічі президентів США та РФ і домовилися координувати позиції у підготовці до неї.

Також сторони приділили окрему увагу енергетичній безпеці Європи та України, відзначили спільність позицій щодо російського проєкту газопроводу «Північний потік-2». Вони висловили спільну зацікавленість у розвитку співпраці між Україною та США у сфері енергетики, зокрема водневої.

Співрозмовники обговорили подальшу інтеграцію України до НАТО, яка має важливе значення для безпеки Центральної Європи, Чорноморського регіону та євроатлантичного простору загалом.

Кулеба і Блінкен обмінялися думками щодо взаємодії України та США у подоланні ключових глобальних проблем, таких як боротьба з пандемією COVID-19, протидія змінам клімату, захист прав людини.

Як повідомляв Укрінформ, держсекретар США Блінкен 6 травня перебуває з візитом у Києві, де проводить низку зустрічей з топпосадовцями та громадськими діячами.

Фото: mfa.gov.ua