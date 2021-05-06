Можлива зустріч Байдена та Путіна не суперечить інтересам України – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що можлива зустріч президентів США та Росії Джо Байдена і Володимира Путіна не суперечить інтересам Києва.

Про це Кулеба заявив в інтерв’ю CNN, передає Укрінформ.

«Я розумію тих, хто відчуває неспокій (з приводу зустрічі) через нестачу інформації, через теорії змови, через успадкований страх зради», - заявив український міністр.

«Але я дивлюся на це з іншої точки зору - з професійної дипломатичної точки зору. І я не бачу нічого, що суперечило б інтересам України, принаймні зараз», - додав він.

Кулеба назвав пропозицію Байдена російському президенту про зустріч «прекрасним прикладом дипломатії».

На його думку, можливий саміт дозволить Україні «виграти час» на тлі зростання напруженості на сході України, оскільки Москва не чинитиме жодних дій, поки планується зустріч.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні президент Байден підтвердив, що його адміністрація працює над організацією зустрічі з Путіним у період європейського турне глави Білого дому, запланованого на першу половину червня. Водночас місце запланованої зустрічі досі на офіційному рівні не назване.

Видання Politico із посиланням на колишніх високопоставлених чиновників американської адміністрації повідомило, що зустріч президентів США й Росії може відбутися в одній із країн Західної або Центральної Європи.

До цього переліку входить тріо країн, які зазвичай приймають такі зустрічі: Швейцарія, Фінляндія й Австрія. Водночас колишні американські чиновники та аналітики заявляють, що не слід виключати й інші столиці. Серед них - Рейк'явік (Ісландія), Прага (Чехія), Любляна (Словенія) і навіть Баку (Азербайджан).