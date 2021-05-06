У США розглядають сім країн для зустрічі Байдена з Путіним – Politico

Запланована зустріч президентів США й Росії може відбутися в одній із країн Західної або Центральної Європи, причому не виключаються й такі варіанти як Азербайджан.

Про це йдеться в коментарі впливового видання Politico із посиланням на колишніх високопоставлених чиновників американської адміністрації, передає Укрінформ.

«Наразі деякі європейські уряди запропонували свої столиці в якості потенційних місць для проведення (саміту – ред.). До цього переліку входить тріо країн, які зазвичай приймають такі зустрічі: Швейцарія, Фінляндія й Австрія»,- зауважується в публікації.

Вони вважаються в широкому сенсі «нейтральними», оскільки жодна з них не входить до альянсу НАТО, в якому Путін бачить загрозу для Росії та її сфер впливу.

Водночас, колишні американські чиновники та аналітики заявляють, що не слід виключати й інші столиці. Серед них - Рейк'явік (Ісландія), Прага (Чехія), Любляна (Словенія) та навіть Баку (Азербайджан).

Причому, найменш вірогідним варіантом вважається Гельсінкі (Фінляндія) – з огляду на зустріч у 2018 році Трампа з Путіним. Тоді американський президент публічно намагався догодити кремлівському лідеру й підтримав його заперечення, що Росія начебто не втручалася у вибори в США. Ця заява викликала широкий резонанс, і наступного дня Трамп був вимушений виправдовуватися перед пресою.

«Якщо метою адміністрації Байдена полягає в тому, щоби переконатись, що Росія розуміє фундаментальне несхвалення її поведінки з боку США, то організатори думатимуть над тим, як у контексті історії розглядатиметься кожний аспект, включно місцем проведення», - прокоментувала процес вибору колишня співробітниця Ради нацбезпеки Білого дому Джулія Фрілендер.

Організація саміту надає популярності, й обрана країна стає центром міжнародної уваги принаймні на 24 години, пояснюється в публікації.

Як повідомляв Укрінформ, напередодні президент Байден підтвердив, що його адміністрація працює над організацією зустрічі з Путіним у період європейського турне глави Білого дому, запланованого на першу половину червня. Водночас, місце запланованої зустрічі досі на офіційному рівні не незвано.

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