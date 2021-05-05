Байден розповів, коли може зустрітися з Путіним
Про це він сказав після промови в вівторок у Білому домі? під час спілкування з журналістами, передає власний кореспондент Укрінформу.
«Це моє сподівання та очікування, ми працюємо над цим», - відповів Байден на запитання, чи планує він зустрітися з президентом Путіним під час запланованого європейського турне, де він має, в тому числі, взяти участь у саміті G7.
При цьому, американський лідер не уточнив деталей.
Як повідомляв Укрінформ, минулого місяця Білий дім повідомив, що президент Байден запропонував російському лідеру провести зустріч влітку в Європі. Крім того, з офіційних повідомлень стало відомо, що президент США планує взяти участь у саміті G7 у Корнуолі (Велика Британія) 11-13 червня, де також заплановані його двосторонні зустрічі з лідерами країн G7. 14 червня Байден вирушить до Брюсселя (Бельгія), де візьме участь у саміті НАТО.
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