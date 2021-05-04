Путін розглядає Україну як частину імперії – американський політолог

Путін розглядає Україну як невід’ємну частину імперії, вважає американський політолог, експерт з питань Росії Фіона Гілл.

Проце вона заявила під час вебінару, організованого Університетом Джона Гопкінса, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Для Путіна Україна - це як Шотландія для Великобританії або Каталонія для Іспанії, - сказала вона. – Проблеми з Україною розпочалися у 2012 році, коли Путін (після президентських виборів у РФ, - ред.) задумався про майбутнє й вирішив скористатися російським націоналізмом. Він почав говорити про українців і росіян як про один народ».

Це за словами Гілл, стало «частиною спускового механізму того, що відбулося за кілька років, коли Росія взялася за анексію Криму».

Путін скористався активами, які залишилися після розпаду Радянського Союзу, зокрема мовними питаннями, історією, колоніальним менталітетом росіян тощо, зазначила Гілл.

Нині Росія докладає всіх зусиль, аби показувати свою значущість на міжнародній арені, як на рівні ООН, так і якимось чином» через G20, а також підтримуючи Китай, додала політолог.

"Я постійно роблю щось, аби нагадувати про себе, бо зі мною завжди мають рахуватися, хоча, можливо, ми не є тією наддержавою, якої були раніше", - так, за словами політолога, вважає Росія.