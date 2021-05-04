Двостороння зустріч з Путіним призведе лише до приниження нашого Президента - Джемілєв

Президенту України Володимиру Зеленському не варто зустрічатися з главою Росії Володимиром Путіним сам на сам, оскільки переговори в такому форматі не принесуть позитивного результату.

Про це в бліц-інтерв'ю Obozrevatel розповів лідер кримськотатарського народу, народний депутат Мустафа Джемілєв.

"2019 року я запитував Зеленського - чи може він зустрічатися з Путіним у Криму. Він відповів, що про це не може бути й мови, оскільки це окупована територія. Я не думаю, що відтоді він змінив свою точку зору. Я взагалі категорично проти будь-яких двосторонніх зустрічей з Путіним. Це абсурд якийсь. Зустріч тет-а-тет абсолютно небажана. Вона ні до чого не приведе. Вона призведе до приниження нашого Президента. Скоріш за все, його рейтинг після такої зустрічі просто лусне", - сказав Джемілєв.

За його словами, такі речі завдають шкоди іміджу України.

"Це маніакальне прагнення подивитися в очі Путіну... Так що там дивитися? Там порожнеча. (...) Про що говорити з Путіним? Територія окупована, наших громадян убивають. Можлива лише зустріч у рамках "нормандської четвірки". Бажано за участю Сполучених Штатів", - вважає лідер кримськотатарського народу.

Мустафа Джемілєв упевнений, що Крим повернеться в Україну, коли в РФ зруйнується тоталітарний режим.

"Тоталітарні режими руйнуються абсолютно несподівано. У Радянському Союзі теж до останнього думали, що це на століття. Те ж саме відбудеться і з Російською Федерацією. Регіони будуть від'єднуватися, як свого часу республіки від'єднувалися від Радянського Союзу", - переконаний Джемілєв.

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Причому, підкреслює він, потенціал Російської Федерації не можна порівнювати з потенціалом Радянського Союзу. ВВП Росії поступається, наприклад, ВВП Італії, яка в десятки разів менша, ніж РФ.

Як повідомляв Укрінформ, 20 квітня Зеленський звернувся до Путіна, запропонувавши йому зустрітися "в будь-якій точці українського Донбасу, де точиться війна".

Пізніше, 22 квітня, Путін заявив, що готовий у Москві зустрітися із Зеленським, але питання про припинення війни на сході України буде обговорювати лише після переговорів української влади з ватажками "ДНР" і "ЛНР".

Зеленський 26 квітня повідомив, що доручив керівнику свого офісу Андрію Єрмаку домовлятися з представниками Адміністрації президента РФ про можливу зустріч з Путіним.