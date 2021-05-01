Кулеба назвав оптимальний сценарій для можливої зустрічі Зеленського з Путіним

Оптимальним сценарієм для можливої зустрічі Президента України Володимира Зеленського із Президентом РФ Володимиром Путіним є зустріч на нейтральній території або в безпосередній зоні конфлікту.

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Я думаю, що тут дуже просто. Перше. Зустрічатися потрібно. Тому що ми розуміємо, що вести перемовини потрібно з Путіним. Він ухвалює рішення. Друге. Є певні традиції в міжнародній практиці. У таких випадках сторони зустрічаються або на нейтральній території, або в безпосередній зоні конфлікту. Ось це є оптимальний базовий сценарій для можливості зустрічі", - сказав Кулеба.

При цьому він нагадав, що коли президент США Джо Байден запропонував Путіну зустрітися, то він теж сказав: в нейтральній, третій країні.

"Є усталена міжнародна практика. І ми маємо на неї спиратися. І тут Росії не потрібно вигадувати якісь велосипеди", - зауважив очільник МЗС.

У відповідь на запитання, хто веде перемовини з російською стороною щодо можливої зустрічі Зеленського та Путіна, Кулеба сказав: "Ви бачили повідомлення президента про те, що він попросив Андрія Єрмака провести цю комунікацію. Це природній вибір, тому що з усього механізму, діалогу, які ми маємо з Росією, живим є зараз по суті тільки «нормандський формат» на рівні радників, де Україну якраз представляє Андрій Єрмак, а Росію – Дмитро Козак. Ми завжди готові долучитися. Безумовно, якщо така зустріч вже стане конкретикою, МЗС формуватиме позицію, готуватиме всі матеріали. Але ці переговори щодо, власне, домовленості про зустріч зараз ведуться по тій лінії, яку я озвучив".

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Щодо питань, які можуть обговорюватися на зустрічі президентів України та РФ, Кулеба наголосив, що головна мета розмови президента Зеленського з президентом Путіним – це припинення війни в Україні, деокупація наших територій. "При чому, запевняю вас, президент України, коли говорить про деокупацію територій, має на увазі і Донбас, і Крим", - акцентував Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, 20 квітня Зеленський звернувся до Путіна, запропонувавши йому зустрітися "в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна".

Пізніше, 22 квітня, Путін заявив, що готовий у Москві зустрітися з Зеленським, але питання припинення війни на сході України обговорюватиме лише після переговорів української влади з ватажками "ДНР" і "ЛНР".

Зеленський 26 квітня повідомив, що доручив керівнику свого офісу Андрію Єрмаку домовлятися із представниками Адміністрації президента РФ про можливу зустріч із Путіним.