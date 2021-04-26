Зеленський доручив Єрмаку домовлятися про зустріч із Путіним

Президент України Володимир Зеленський доручив керівнику свого офісу Андрію Єрмаку домовлятися із представниками Адміністрації президента РФ про можливу зустріч із президентом Путіним.

Про це він сказав журналістам під час візиту на Чорнобильську АЕС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Все йдеться до того, що ця зустріч відбудеться. Я дійсно запропонував, і ви це чули, зустрітися на Донбасі, президент РФ підтвердив бажання зустрітися, але запропонував мені зустрітися у Москві. Я вже дав завдання керівнику офісу Президента Андрію Єрмаку, щоб він з'єднувався з адміністрацією президента Путіна та щоб вони знайшли порозуміння та терміни і місце чи місто, де ми можемо зустрітися», - сказав Зеленський.

За його словами, головне – аби ця зустріч та переговори відбулися, а місце – це вже деталі.

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Як повідомляв Укрінформ, 20 квітня Зеленський звернувся до Путіна, запропонувавши йому зустрітися «в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна».

Пізніше, 22 квітня, Путін заявив, що готовий у Москві зустрітися з Зеленським, але питання припинення війни на сході України обговорюватиме лише після переговорів української влади з ватажками "ДНР" і "ЛНР".

Зокрема, за словами Путіна, якщо Зеленський хоче обговорити двосторонні відносини, то він запрошує його в Москву, а якщо обговорювати «проблеми Донбасу», то Путін запропонував робити це з «керівниками "ДНР" і "ЛНР"».