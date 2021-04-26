Зеленський доручив Єрмаку домовлятися про зустріч із Путіним
Про це він сказав журналістам під час візиту на Чорнобильську АЕС, повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Все йдеться до того, що ця зустріч відбудеться. Я дійсно запропонував, і ви це чули, зустрітися на Донбасі, президент РФ підтвердив бажання зустрітися, але запропонував мені зустрітися у Москві. Я вже дав завдання керівнику офісу Президента Андрію Єрмаку, щоб він з'єднувався з адміністрацією президента Путіна та щоб вони знайшли порозуміння та терміни і місце чи місто, де ми можемо зустрітися», - сказав Зеленський.
За його словами, головне – аби ця зустріч та переговори відбулися, а місце – це вже деталі.
Як повідомляв Укрінформ, 20 квітня Зеленський звернувся до Путіна, запропонувавши йому зустрітися «в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна».
Пізніше, 22 квітня, Путін заявив, що готовий у Москві зустрітися з Зеленським, але питання припинення війни на сході України обговорюватиме лише після переговорів української влади з ватажками "ДНР" і "ЛНР".
Зокрема, за словами Путіна, якщо Зеленський хоче обговорити двосторонні відносини, то він запрошує його в Москву, а якщо обговорювати «проблеми Донбасу», то Путін запропонував робити це з «керівниками "ДНР" і "ЛНР"».