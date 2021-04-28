Зеленський пояснив, для чого хоче зустрітися з Путіним

Президент Володимир Зеленський наголошує, що його зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним потрібна для того, щоб зупинити війну на сході України.

Про це він сказав в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, переклад якого опубліковано на сайті Президента України, повідомляє Укрінформ.

«Зустріч обов’язково відбудеться. Вона потрібна для того, щоб припинити війну на Донбасі та пройти увесь шлях до чесного й тривалого миру. Але яким має бути порядок денний на цих переговорах? Які саме кроки приведуть нас до миру? Де й коли ці кроки будуть погоджені? Це відкриті питання, і відповіді на них отримаємо, на мою думку, відразу після того, як почнуться прямі консультації між Офісом Президента України та Адміністрацією Президента Росії», - сказав Зеленський.

Читайте також: Зеленський вважає Ватикан оптимальним місцем для зустрічі з Путіним

Він нагадав, що зі свого боку вже дав відповідні розпорядження щодо організації консультацій керівникові Офісу Андрію Єрмаку.

«Зрозуміло, що справжнього прямого спілкування між Україною та Росією давно не було. Це, безумовно, не сприяє конструктивним перемовинам. Тож мені здається, що зустріч, для початку, має відбутися на території, яка уособлює мир та діалог. На мій погляд, правильно підібране місце для проведення надзвичайно складного діалогу про мир посприяє розв'язання питання», - сказав глава держави.

Як повідомляв Укрінформ, 20 квітня Зеленський звернувся до Путіна, запропонувавши йому зустрітися «в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна».

Пізніше, 22 квітня, Путін заявив, що готовий у Москві зустрітися з Зеленським, але питання припинення війни на сході України обговорюватиме лише після переговорів української влади з ватажками "ДНР" і "ЛНР".

Читайте також: Єрмак вважає некоректною ідею запросити Путіна до Києва

Зеленський 26 квітня повідомив, що доручив керівнику свого офісу Андрію Єрмаку домовлятися із представниками Адміністрації президента РФ про можливу зустріч із президентом Путіним.

Фото: ОП