Зеленський вважає Ватикан оптимальним місцем для зустрічі з Путіним

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Ватикан міг би стати оптимальним місцем для його зустрічі із президентом Росії Володимиром Путіним.

Таку думку глава держави висловив в інтерв'ю італійській газеті La Repubblica, переклад якого опубліковано на сайті Президента України, повідомляє Укрінформу.

«Так, можливо, це могло б бути оптимальним місцем з усіх точок зору. Ватикан – справді ідеальне місце для діалогу про мир. Святий Престол – це ж глобальний моральний авторитет, який завжди ефективно виконує роль посередника, оскільки є неупередженим і викликає довіру всіх учасників конфлікту. Саме з цієї причини до Апостольської столиці часто в історії зверталися задля вирішення конфліктів між державами та розбудови мирного майбуття», - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання про те, чи розглядає він Ватикан як варіант для зустрічі.

Він переконаний у тому, що Ватикан відрізняється від інших місць, адже залишається виключно моральною силою і завжди діє незацікавленим чином, не маючи військово-політичних або економічних інтересів.

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«Посередник з таким авторитетом може надати тієї впевненості, якої не вистачає нашим спробам домовитись. Звичайно, місце зустрічі має викликати довіру обох сторін. Тоді це буде ефективно, і ми дійсно зможемо говорити по суті», - додав Президент.

Також Зеленський прокоментував повідомлення з Росії про відведення військ від українського кордону до місць постійної дислокації, вкотре зазначивши, що це зменшує напругу.

Як повідомляв Укрінформ, 20 квітня Зеленський звернувся до Путіна, запропонувавши йому зустрітися «в будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна».

Пізніше, 22 квітня, Путін заявив, що готовий у Москві зустрітися з Зеленським, але питання припинення війни на сході України обговорюватиме лише після переговорів української влади з ватажками "ДНР" і "ЛНР".

Зеленський 26 квітня повідомив, що доручив керівнику свого офісу Андрію Єрмаку домовлятися із представниками Адміністрації президента РФ про можливу зустріч із президентом Путіним.