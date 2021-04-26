Зеленський закликав модернізувати «Мінськ» і розширити Нормандський формат

Президент України Володимир Зеленський закликає до модернізації Мінських домовленостей, досягнутих у 2015 році, з метою встановлення миру на сході України, а також виступає за посилення ролі США, Великої Британії та Канади у припиненні конфлікту.

Як передає Укрінформ, про це глава держави розповів у інтерв’ю британській газеті Financial Times, повідомляє сайт Президент України.

Зеленський звертається до західних країн за підтримкою змін до так званої угоди Мінськ-2, реалізація якої наразі заблокована.

«Зараз я беру участь у процесі, який розпочався ще до мого президентства. Мінський процес сьогодні повинен бути більш гнучким. Він повинен служити цілям сьогодення, а не минулого», – сказав Президент.

Нещодавно Росія зосередила біля східних кордонів України та в окупованому Криму угруповання чисельністю близько 110 тисяч військових, чим викликала занепокоєння української влади та західних партнерів. Тому часткове відведення російських військ від українських кордонів Зеленський назвав «маленькою перемогою» Києва та його союзників. За його словами, це був «крок від емоцій до прагматичного вирішення ситуації на Донбасі».

Водночас глава держави наголосив, що ситуація залишається небезпечною.

«Існує постійна загроза, тому що в нас іде війна на Донбасі, а російська армія, ми всі це знаємо, є дуже потужною. А ми постійно її маємо на наших кордонах. І цей конкретний випадок – це випадок психологічного тиску. Ми готові до неприємних сюрпризів. Ми намагатимемось їх уникати. Наші військові дуже сильні, ми готові стримувати будь-яку загрозу агресії», – сказав Президент в інтерв’ю.

З огляду на те, що домовленості про всеосяжне припинення вогню на сході України, досягнуті в липні 2020 року, були порушені на початку цього року, а переговори в Нормандському форматі не дають бажаного результату, Президент України запропонував змінити дипломатичний підхід і посилити роль Сполучених Штатів Америки в мирному процесі.

«Є два варіанти: ми можемо змінити Мінський формат, відкоригувати його. Або ми можемо використовувати інший формат. Швидкість має значення. Тому що ми щодня втрачаємо людей», – наголосив Зеленський.

Він закликав розширити Нормандський формат, долучивши до переговорів не тільки США, але й Велику Британію та Канаду.

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Зеленський також привітав перспективу зустрічі президента Росії Володимира Путіна та президента США Джо Байдена.

«Я впевнений, що вони не можуть вийти після зустрічі з порожніми руками, тому що якщо зустріч відбудеться, якийсь результат буде, хоч і невеликий», – зауважив президент.

Він наголосив, що також домагатиметься зустрічі з Володимиром Путіним, додавши, що «нас не хвилює місце проведення, нас хвилює зміст».

Водночас Зеленський не погодився б на вимогу російського Президента провести переговори спочатку з представниками окупованих територій Донецької та Луганської областей: «Я не маю наміру розмовляти з терористами. Це просто неможливо для мене в моєму становищі».

Як повідомляв Укрінформ, 26 квітня Зеленський заявив, що переговори про повернення до режиму всеосяжного припинення вогню напередодні Великодніх свят перебувають на фінальному етапі.

Фото: ОП