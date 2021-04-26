Зеленський не хоче, аби окуповані території на сході України перетворилися на зону відчуження

Влада має зробити усе можливе для того, щоб тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей не перетворилися на зону відчуження.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав журналістам під час поїздки на Чорнобильську АЕС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наше завдання, як держави, зробити все, щоб відродити життя. Але скільки років минуло? І дуже не хочеться, щоб на Донбасі сталася така ж трагедія, щоб Донбас перетворився на зону відчуження», - заявив Зеленський.

Він зазначив, що у 1986 році, коли на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС стався потужний вибух, українці та росіяни були по один бік, діяли разом для ліквідації наслідків катастрофи. «Сьогодні, якщо ми говоримо про війну на Донбасі, ми по різні боки", - додав глава держави.

Зеленський зазначив, що не може зробити так, аби катастрофа у 1986-му не сталася, бо час повернути неможливо, але нині є можливість зробити все, щоб запобігти трагедії на окупованих територіях Донеччини та Луганщини.

Як повідомлялося, 26 квітня - Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу.

Цього дня у 1986 році на ЧАЕС сталася техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа, спричинена двома тепловими вибухами і подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики як за кількістю загиблих і постраждалих від її наслідків людей, так і за економічними збитками.