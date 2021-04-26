Чорнобильська зона має стати територією відродження – Зеленський

Територія, яка постраждала від Чорнобильської катастрофи, має стати територією відродження.

Про це сказав Президент Володимир Зеленський під час поїздки на Чорнобильську АЕС, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Наша мета сьогодні – трансформувати територію відчуження у територію відродження, закласти в історію Чорнобиля науково-просвітницький зміст, мотивувати людство, мотивувати світ розвивати все це тільки у позитивному контексті. Дійсно, наше завдання – зробити усе заради зміцнення надійності, зміцнення безпеки, уникнення та неповторення подібних катастроф у майбутньому», - заявив Зеленський.

Президент зазначив, що радий тому, що Україна на цьому шляху не одна і має широку підтримку міжнародних партнерів.

Він нагадав про те, що 26 квітня 1986 року - це той день, який змінив життя багатьох людей назавжди. «Для когось Чорнобиль – це сором та намагання приховати правду, для когось – мужність, подвиг під час подолання наслідків, а для всіх нас Чорнобиль – не такий страшний", - сказав він.

Президент зазначив, що у ліквідації наслідків цієї трагедії узяли участь понад 600 тисяч людей. «Наш спільний обов'язок зберегти пам'ять про кожного з них і беззаперечно подякувати кожному з них», - сказав глава держави.

Як повідомлялося, 26 квітня - Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу.

Цього дня у 1986 році на ЧАЕС сталася техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа, спричинена двома тепловими вибухами і подальшим руйнуванням четвертого енергоблока. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики як за кількістю загиблих і постраждалих від її наслідків людей, так і за економічними збитками.

Фото: ОП