Зеленський, Шмигаль і гендиректор МАГАТЕ відкрили виставку «Чорнобиль. Подорож»

Президент Володимир Зеленський, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі відкрили мультимедійну виставку «Чорнобиль. Подорож».

Володимир Зеленський, зокрема, наголосив, що виставка «Чорнобиль. Подорож» доносить інформацію про причини трагедії, її наслідки та висновки, які мають зробити з цієї аварії Україна та все людство, передає Укрінформ з посиланням на пресслужбу Президента.

«Чорнобильська катастрофа змінила уявлення про атомну енергетику у світі. Подібні виставки у цікавій та доступній формі доносять інформацію про причини такої трагедії, її наслідки та висновки, які має зробити з цієї аварії Україна та все людство. Це дуже важливо», - наголосив Президент.

Під час ознайомлення з проєктом, Зеленському та гендиректору МАГАТЕ розповіли про смислові блоки, з яких складається виставка. «Вони розповідають про події, якими запам’ятався 1986 рік в історії людства, містять багато матеріалів про аварію на ЧАЕС та її ліквідацію, про людей, долі яких нерозривно пов’язані з подіями 26 квітня 1986 року, та пропонують замислитися над подальшою долею Чорнобиля та його майбутнім», - ідеться в повідомленні.

Один з блоків виставки акцентує увагу на тому, як катастрофа зробила Чорнобиль одним із найважливіших місць для світової науки та вивчення ролі атомної енергетики. Блок під назвою «Природа» розповідає про те, як радіоактивне випромінювання впливає на флору, фауну та землю, що зараз відбувається з природою в Чорнобильській зоні відчуження й коли вона може стати звичайною територією. З цією інформацією Глава держави міг ознайомитися також у режимі віртуальної реальності за допомогою спеціальних окулярів.

Під час екскурсії виставкою Зеленському також продемонстрували архівні світлини та відеоматеріали, роботи світових митців, а також знаменитої української художниці Марії Примаченко, присвячені Чорнобилю. У блоці під назвою «Сьогодні. Завтра» увазі Президента були запропоновані наявні проєкти про Чорнобиль і концепції розвитку території.

У свою чергу Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що Україна пам’ятає жертовність і відвагу ліквідаторів потужного хімічного вибуху, який стався у 1986 році на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС.

«Україна пам’ятає жертовність і відвагу цих людей. Спільно з Президентом України та гендиректором МАГАТЕ відкрили мультимедійну виставку «Чорнобиль. Подорож». Виставка розповідає про саму аварію, історії людей, долі яких пов’язані з подіями 26 квітня 1986 року, та про подальшу долю і майбутнє Чорнобиля», - написав Шмигаль у Телеграмі.

Він нагадав про те, що 35 років сталася одна із найстрашніших трагедій в історії людства — катастрофа на Чорнобильській АЕС. «Та героїзм не має терміну давності. Сьогодні ми дякуємо тим, хто пожертвував здоров’ям, та вшановуємо пам’ять тих, хто віддав життя, ліквідовуючи наслідки аварії», - додав глава уряду.

Виставку "Чорнобиль. Подорож" було створено з ініціативи Офісу Президента Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України разом з Державним агентством України з управління зоною відчуження, за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики. Концепцією та реалізацією проєкту займалася агенція Gres Todorchuk.

Для відвідувачів виставка на території Національного комплексу «Експоцентр України» у Києві буде відкрита після скасування карантинних обмежень.

Як повідомлялося, 26 квітня - Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу.