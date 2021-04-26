МКІП презентувало відео, присвячене колишнім жителям Прип’яті
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.
"В пам’ять про мешканців міста Прип’ять, які перші відчули на собі наслідки найбільшої техногенної катастрофи у світі", - йдеться у дописі до відео.
Зазначається, що ролик виготовлено Міністерством культури та інформаційної політики; Державним агентством з управління зоною відчуження та громадською організацією «Контемпорарі Київ».
У ролях: Володимир Раков; Галіна Пєха; Анатолій Сачівко; Анастасія Харченко; Олександр Пташник; Віталій Єфімов.
Режисер-постановник: Максим Коцький. Продюсери: Андрій Максюта; Вадим Скальський. Оператор-постановник: Тимофій Орел.
Як повідомлялося, у понеділок, 26 квітня, – 35-і роковини Чорнобильської катастрофи. Цього дня у 1986 році на ЧАЕС сталася техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа, спричинена двома тепловими вибухами та подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики як за кількістю загиблих і постраждалих від її наслідків людей, так і за економічними збитками.