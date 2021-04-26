МКІП презентувало відео, присвячене колишнім жителям Прип’яті

У Міністерстві культури та інформаційної політики презентували ролик, присвячений жителям першого відселеного після катастрофи на ЧАЕС міста Прип’ять.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

"В пам’ять про мешканців міста Прип’ять, які перші відчули на собі наслідки найбільшої техногенної катастрофи у світі", - йдеться у дописі до відео.

Зазначається, що ролик виготовлено Міністерством культури та інформаційної політики; Державним агентством з управління зоною відчуження та громадською організацією «Контемпорарі Київ».

У ролях: Володимир Раков; Галіна Пєха; Анатолій Сачівко; Анастасія Харченко; Олександр Пташник; Віталій Єфімов.

Режисер-постановник: Максим Коцький. Продюсери: Андрій Максюта; Вадим Скальський. Оператор-постановник: Тимофій Орел.

Як повідомлялося, у понеділок, 26 квітня, – 35-і роковини Чорнобильської катастрофи. Цього дня у 1986 році на ЧАЕС сталася техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа, спричинена двома тепловими вибухами та подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики як за кількістю загиблих і постраждалих від її наслідків людей, так і за економічними збитками.