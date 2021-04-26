Кличко вшанував пам'ять героїв-ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Мер Києва Віталій Кличко разом з киянами-ліквідаторами аварії на ЧАЕС взяв участь у церемонії покладання квітів до меморіального комплексу «Пам'ятник жертвам Чорнобильської катастрофи», що знаходиться у Святошинському районі столиці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба міського голови.

"Сьогодні ми вшановуємо пам'ять ліквідаторів страшної аварії світового масштабу. Людей, які ціною власного здоров'я і життя боролися із наслідками техногенної катастрофи, що сталася 35 років тому в Чорнобилі. Понад 600 тисяч людей тоді взяли участь у ліквідації аварії – боролися з вогнем і розчищали завали. Київ одним із перших долучився до ліквідації наслідків катастрофи. Його рятувальники були задіяні на всіх роботах. І столиця стала тоді новою домівкою для тисяч людей, яких відселили з Чорнобильської зони. Ми повинні пам'ятати тих, хто захистив нас від смертельної загрози», - наголосив Кличко.

Він зазначив, що багато ліквідаторів загинули від тієї дози опромінення, яку отримали на ЧАЕС. Хтось втратив близьких у цій трагедії. А більшість тих, хто вижили, мають проблеми зі здоров‘ям.

За його словами, сьогодні в Києві проживає понад 48 тисяч осіб, які постраждали від наслідків катастрофи. І місто робить все, щоб допомогти їм. Зокрема, Київ і цього року виплатив матеріальну допомогу окремим категоріям киян за програмою «Турбота. Назустріч киянам» до 35 річниці Чорнобильської катастрофи.

Так, одноразову адресну соціальну допомогу – від 600 до 1000 гривень - отримали понад 48 тисяч киян.

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«Також зазначу, що столична влада постійно працює над забезпеченням медичної допомоги ліквідаторам наслідків аварії на ЧАЕС. І продовжує надавати квартири чорнобильцям, фінансуючи цю програму за кошти міського бюджету. Ми вдячні за ваш подвиг і за вашу відвагу! І шануємо пам’ять тих, чиє життя забрала Чорнобильська аварія», - підкреслив Кличко.

Також мер столиці отримав від Всеукраїнської нагородної ради чорнобильців нагороду «Народний герой Чорнобиля» за допомогу в спорудженні меморіального комплексу та за постійну соціальну підтримку героїв-ліквідаторів і членів їх родин. Нагороду міському голові вручив голова громадської організації «Пожежні Чорнобиля» Іван Ковальчук.

Як повідомлялося, у понеділок, 26 квітня, виповнилося 35 років з дня Чорнобильської катастрофи. Цього дня у 1986 році на Чорнобильській АЕС сталася техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа, спричинена двома тепловими вибухами і подальшим руйнуванням четвертого енергоблока. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики як за кількістю загиблих і постраждалих від її наслідків людей, так і за економічними збитками.