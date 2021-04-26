Зеленський: Переговори про «тишу» напередодні Великодня - на фінальному етапі

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що переговори про повернення до режиму всеосяжного припинення вогню напередодні Великодніх свят перебувають на фінальному етапі.

Про це він сказав представникам ЗМІ під час відвідання Чорнобильської АЕС, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

«Засідання Тристоронньої контактної групи, передусім робочої групи з питань безпеки, буде продовжуватися 27 квітня. Мені здається, всі сторони вже все погодили. Але не погодили лише документальне формулювання цієї згоди. Ми дуже цього прагнемо. Дуже хочеться, щоб на Великдень не було пострілів, не було смертей. Для цього українська сторона вже все зробила», – зауважив Зеленський.

Фото: ОП