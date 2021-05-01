Путін використовує «стратегію божевільного» – Кулеба

Президент РФ Володимир Путін використовує у своїй політиці відому в дипломатії так звану «стратегію божевільного».

Як передає Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Ми і ніхто з вас не може спрогнозувати, що в голові у президента Путіна. У дипломатії, власне, є така стратегія – «стратегія божевільного» чи «дипломатія оскаженілого». Але ми будемо дипломатичними – «божевільного». Тобто коли ти всіх залякуєш і всіх змушуєш тримати, сприймати тебе, як людину, здатну на все, і відповідно йти тобі на поступки. Це була, до речі, стратегія Хрущова перед Карибською кризою, себе так поводити. І зараз саме таку стратегію обрало вище керівництво Російської Федерації", - сказав Кулеба.

При цьому він наголосив, що українська влада має чітко аналізувати ситуації і бути готовою до будь-якого сценарію. "Але ми маємо зберігати «холодні голови», чіткий аналіз ситуації і бути готовими до будь-якого сценарію", - вважає Кулеба.

Як повідомляв Укрінформ, міністр закордонних справ заявив, що оптимальним сценарієм для можливої зустрічі Президента України Володимира Зеленського із Президентом РФ Володимиром Путіним є зустріч на нейтральній території або в безпосередній зоні конфлікту.