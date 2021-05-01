Сподіваємося, що Росія накаже бойовикам не стріляти на Великдень – Кулеба
Укрінформ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що лишається лише сподіватися, що Росія накаже бойовикам на Донбасі не вести вогонь на Великдень.
Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода
«Тому будемо вірити і сподіватися, що Росія все-таки не лише формально підкреслює свою відданість православній традиції, але дійсно з повагою поставиться до цього свята і накаже своїм солдатам на Донбасі не стріляти. Це було б найкращим подарунком», – зазначив він.
Як повідомлялося, Тристороння контактна група не домовилася про «великоднє» перемир’я під час засідання 28 квітня.