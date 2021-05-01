Сподіваємося, що Росія накаже бойовикам не стріляти на Великдень – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що лишається лише сподіватися, що Росія накаже бойовикам на Донбасі не вести вогонь на Великдень.

Як передає Укрінформ, про це він сказав в інтерв’ю Радіо Свобода

«Тому будемо вірити і сподіватися, що Росія все-таки не лише формально підкреслює свою відданість православній традиції, але дійсно з повагою поставиться до цього свята і накаже своїм солдатам на Донбасі не стріляти. Це було б найкращим подарунком», – зазначив він.

Як повідомлялося, Тристороння контактна група не домовилася про «великоднє» перемир’я під час засідання 28 квітня.