Україна робить усе, щоб домовитися про «великодню тишу» - учасниця ТКГ

Україна робить все можливе для того, щоб встановити режим тиші на сході країни на період великодніх свят, без режиму припинення вогню кількість жертв в ці дні може значно зрости.

Про це розповіла учасниця української делегації у складі Тристоронньої контактної групи Тетяна Іванова у програмі "5 вопросов на злобу дня" на телеканалі "Дом", передає Укрінформ.

"Режим тиші зараз дуже важливий. Він завжди важливий, тому що це — життя людей. Але ось зараз, у переддень свят, це дуже важливо, тому що на кладовищах буде велике скупчення людей. І жертви, які можуть бути в ці дні, будуть несумірні з тим, коли у нас є порушення режиму тиші та гинуть одиниці за день, хоча це теж велика трагедія. Але у великодні дні це особливо актуально", — заявила вона.

Іванова вважає, що Україні вдасться домовиться про режим тиші. Українська делегація робить все можливе для цього.

"Але я не думаю, що це буде довго і що не буде провокацій надалі. Я не думаю, що життю українців уже нічого не загрожує", — додала вона.

Раніше радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович розповів, що сторони не домовилися про великоднє перемир'я під час засідання Тристоронньої контактної групи 28 квітня, тому що не погодили остаточний текст заяви.

Водночас голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що українська делегація в ТКГ згодна з тим, щоб запропонований російською стороною проєкт угоди про великоднє перемир’я і контроль за його дотриманням було взято за основу, але з українськими доповненнями.

Фото: ООС