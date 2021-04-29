Україна згодна взяти російський проєкт про перемир’я за основу, але з доповненнями – Кравчук

Українська делегації в ТКГ згодна з тим, щоб запропонований російською стороною проєкт угоди про великоднє перемир’я і контроль за його дотриманням було взято за основу, але з українськими доповненнями.

Про це заявив голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук в ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє Укрінформ.

Кравчук розповів, що на вчорашньому засіданні в цілому була підтримана пропозиція не тільки про припинення вогню у зв’язку з великодніми святами, а загалом досягнення всеосяжної тиші. Окрім того, було детально обговорено питання щодо вдосконалення координаційного механізму контролю порушення режиму тиші.

"Першим документом, який ми обговорювали вчора, була пропозиція російської сторони, яка запропонувала проєкт такого документа. Нам не вдалося прийняти навіть не тому, що зміст був недосконалий, а тому, що не були точно визначені суб’єкти цього процесу і суб’єкти виконання тих пропозицій, які були запропоновані російською стороною", - сказав Кравчук.

Водночас він висловив думку, що учасники вчорашнього засідання ТКГ досягли "серйозного руху вперед, залишилися абсолютно деталі".

"Я сьогодні буквально годину тому відправив пані Хайді Грау, представнику ОБСЄ, проєкт тих доповнень або уточнень до російського проєкту - ми вважаємо, що російський проєкт має бути взятий за основу..., з проханням, ще є час, розглянути його. І може, дасть Бог, ми приймемо це рішення, тому що воно надзвичайно важливе… У липні 2020 року такий документ був прийнятий, і тиша спостерігалася серйозна на всій території, але останнім часом вона порушувалася і порушується", - зазначив Кравчук.

Він підкреслив, що всі учасники переговорів були одностайні у тому, що такий документ потрібен. За його словами, тепер спецпредставник ОБСЄ Хайді Грау має надіслати проєкт документа з українськими доповненнями Росії і представникам ОРДЛО.

Як повідомлялося, на засіданні ТКГ на рівні глав делегацій 28 квітня сторони погодилися продовжити роботу щодо вжиття додаткових заходів із вдосконалення механізму виключення порушень режиму припинення вогню.