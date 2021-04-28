РФ має припинити вдавати із себе посередника у конфлікті на сході України – Боррель

Нещодавня концентрація російських військ біля кордонів України стала ще одним свідченням агресивної поведінки Росії стосовно України, її незалежності, суверенітету та територіальної цілісності.

Про це у середу в Брюсселі під час виступу на пленарному засіданні Європейського парламенту, яке було присвячено розгляду дій Росії навколо України, стосовно опозиційного політика Олексія Навального та атак російських спецслужб в Чеській Республіці, заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Росія має припинити свої провокації і співпрацювати у зусиллях з деескалації напруги замість того, щоб представляти себе як нейтрального посередника. Це саме те, що Росія робить зараз, - робить вигляд, що конфлікт в Україні її не стосується, що вони виступають посередниками у внутрішньому конфлікті... Росія не продемонструвала жодного бажання завершити конфлікт, як і наміру поважати суверенітет та територіальну цілісність України», - наголосив Боррель.

«Для Росії повна імплементація Мінських домовленостей не є керівним правилом. Але для нас це - закон, це обов’язкова умова для суттєвого покращення наших відносин. Для Європейського Союзу незалежна та успішна Україна є важливим елементом європейської стабільності і безпеки. Ми маємо продовжувати підтримувати Україну на шляху реформ. Це буде найкраща відповідь Росії, коли вона матиме справу із повністю демократичною країною, вільною від корупції, яка використовує ресурси, які ми готові їй надати, для вдосконалення системи управління», - додав високий представник ЄС.

Він нагадав, що нещодавно міністри закордонних справ ЄС мали зустріч з керівником зовнішньополітичного відомства України Дмитром Кулебою, на якій обмінялися інформацією про ситуацію навколо України та про військове нарощування російських військ на її кордонах та в окупованому Криму, де накопичилися більше 100 тисяч військовослужбовців РФ. За словами Борреля, такі дії Росії завдали важкого удару по всій ситуації з безпеки. Тому послання міністрів на адресу України було дуже чітким – Євросоюз твердо підтримуємо незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів, підкреслив він.

«Відведення російських військових від кордонів України – це добра новина. Але вони були там протягом тривалого часу. Росія продовжує дестабілізуючу поведінку щодо України, і такі дії Росії є повністю неприйнятними. Ми маємо працювати над скоординованими посланнями твердої підтримки Україні. Дивлячись вперед, ми будемо брати участь у саміті «Кримської платформи» у серпні, і будемо розглядати варіанти додаткової відповіді, якщо Росія продовжуватиме ескалацію або визначатиме свої червоні лінії», - зауважив Боррель.

Як повідомлялося, Росія оголосила про відведення своїх військ від кордонів України під приводом «успішного завершення навчань», але водночас залишає власну військову присутність та технічні засоби навколо кордонів України та на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму.

Раніше РФ зосередила біля східних кордонів України та в окупованому Криму угруповання чисельністю близько 110 тис. військових, чим викликала занепокоєння української влади та західних партнерів.

Фото: College of Europe in Natolin