Кислиця сподівається, що цьогоріч Росія погодиться припинити війну

Кислиця сподівається, що цьогоріч Росія погодиться припинити війну

Укрінформ
Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця сподівається, що цього року Росія погодиться припинити війну проти України.

Про це він зазначив в інтерв’ю Укрінформу.

«Сподіваюся, нарешті російська сторона погодиться з тим, що потрібно припиняти війну. Адже вона виснажує і саму Росію. Сподіваюся, нормандський процес нарешті запрацює, який поки що гальмується через позицію Путіна», - сказав Кислиця.

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Припинення війни, за його словами, позначиться й на роботі української делегації у Нью-Йорку. Коли буде досягнуто мирне врегулювання й почнеться процес деокупації території, реінтеграції, «то це буде робота на роки, якщо не десятиліття», сказав він. Постане питання пошуку коштів, ноу-хау, технологій для цих потреб. ООН, її десятки агенцій та інституцій, на думку дипломата, «мають прекрасні можливості та знання» – для вирішення соціальних, екологічних та інших питань.

Після закінчення війни, додав Кислиця, Україна матиме більше можливостей повернутися на провідні позиції в системі ООН з виконання первинної мети цієї організації - підтримання міжнародного миру і безпеки. «Колись Україна входила до першої десятки контрибуторів операцій з підтримання миру. Потім ми опустилися до другого десятка, потім до третього, зараз доходимо до четвертого», - зазначив постпред України при ООН. Водночас Україна, на переконання Кислиці, «в силу свого досвіду й потенціалу» може бути серед провідних країн, які беруть участь у глобальних процесах підтримання миру і безпеки.

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Як повідомлялося, Росія у лютому 2014 року розпочала збройну агресію проти України, захопивши частину її території – Крим. Згодом російські регулярні війська та керовані РФ бойовики окупували окремі райони Донецької та Луганської областей України.

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