Кислиця сподівається, що цьогоріч Росія погодиться припинити війну

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця сподівається, що цього року Росія погодиться припинити війну проти України.

Про це він зазначив в інтерв’ю Укрінформу.

«Сподіваюся, нарешті російська сторона погодиться з тим, що потрібно припиняти війну. Адже вона виснажує і саму Росію. Сподіваюся, нормандський процес нарешті запрацює, який поки що гальмується через позицію Путіна», - сказав Кислиця.

Припинення війни, за його словами, позначиться й на роботі української делегації у Нью-Йорку. Коли буде досягнуто мирне врегулювання й почнеться процес деокупації території, реінтеграції, «то це буде робота на роки, якщо не десятиліття», сказав він. Постане питання пошуку коштів, ноу-хау, технологій для цих потреб. ООН, її десятки агенцій та інституцій, на думку дипломата, «мають прекрасні можливості та знання» – для вирішення соціальних, екологічних та інших питань.

Після закінчення війни, додав Кислиця, Україна матиме більше можливостей повернутися на провідні позиції в системі ООН з виконання первинної мети цієї організації - підтримання міжнародного миру і безпеки. «Колись Україна входила до першої десятки контрибуторів операцій з підтримання миру. Потім ми опустилися до другого десятка, потім до третього, зараз доходимо до четвертого», - зазначив постпред України при ООН. Водночас Україна, на переконання Кислиці, «в силу свого досвіду й потенціалу» може бути серед провідних країн, які беруть участь у глобальних процесах підтримання миру і безпеки.

Як повідомлялося, Росія у лютому 2014 року розпочала збройну агресію проти України, захопивши частину її території – Крим. Згодом російські регулярні війська та керовані РФ бойовики окупували окремі райони Донецької та Луганської областей України.