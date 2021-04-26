Невидимі вбивці: Кислиця порівняв російську дезінформацію з радіацією

Дезінформація, яку нині поширює Росія, як і радіація внаслідок Чорнобильської катастрофи, є невидимим убивцею, вважає постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

Як передає кореспондент Укрінформу в Нью-Йорку, про це Кислиця заявив під час онлайн-дискусії «Чорнобиль 35 років потому: уроки, які потрібно засвоїти заново».

«Ми вважаємо, що на тлі сьогоднішніх проблем в інформаційній сфері - це потужне нагадування про те, що дезінформація, як і радіація, є невидимим убивцею», - сказав Кислиця, маючи на увазі Чорнобильську катастрофу.

За його словами, «поряд з історією мужності та глобальної єдності Чорнобиль став історією спроб дезінформації», яку поширював Радянський Союз, приховуючи масштаби та наслідки катастрофи.

Украй важливо, додав дипломат, щоб проблема відновлення забруднених після Чорнобиля територій перебувала в центрі міжнародного порядку денного. Це дозволить гарантувати стійке оздоровлення і розвиток постраждалих районів, пом’якшення довгострокових соціальних, економічних та екологічних наслідків Чорнобильської катастрофи.

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Дискусію «Чорнобиль 35 років потому: уроки, які потрібно засвоїти заново» у день річниці Чорнобильської катастрофи організували Український інститут, Постійне представництво України при ООН та МЗС України. У ній, зокрема, узяли участь історики Сергій Плохій та Ольга Бертельсен.