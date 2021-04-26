Чорнобильська трагедія символізувала початок руху за незалежність України - Ткаченко

Трагедія, яка сталася на Чорнобильській атомній електростанції, символізувала початок українського руху за незалежність.

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу МКІП, про це заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в інтерв'ю німецькому журналу "Шпігель".

"Трагедія символізувала початок українського руху за незалежність. Те, що взяло початок з технічної катастрофи, перетворилося швидко на рушій прав людини, демократії та захисту навколишнього середовища. Жовто-блакитний український національний прапор вперше було помічено під час демонстрацій проти спроб приховати правду з боку Радянського Союзу", - зазначив Ткаченко.

Як повідомлялося, у понеділок, 26 квітня, – 35-і роковини Чорнобильської катастрофи. Цього дня у 1986 році на ЧАЕС сталася техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа, спричинена двома тепловими вибухами та подальшим руйнуванням четвертого енергоблока. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики як за кількістю загиблих і постраждалих від її наслідків людей, так і за економічними збитками.