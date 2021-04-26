Ткаченко: Чорнобиль – не про розваги, а про пам’ять та відповідальний туризм

Пам’ять про Чорнобильську зону відчуження підігрівають в різний розважальний спосіб, але це місце – не про розваги, а про жахливу катастрофу та відповідальний туризм.

Як передає Укрінформ, про це написав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Телеграмі.

"Чорнобиль. Місце, що колись було перспективним та проривним, у декілька хвилин перевернуло світ з ніг на голову. Вибухи, які пролунали 26 квітня 1986 року, стали визначальними для сотень тисяч людей. Жахливо, що багато з цих жителів, включно із прилеглими територіями, не знали правди. Адже радянська влада намагалася позбутися ситуації, не розголошуючи про неї. Не попереджуючи тих, хто був у смертельній небезпеці. Невизнання своїх помилок відіграло свою роль, коли мова йшла про наслідки фатальної ночі", – написав Ткаченко.

Він зазначив, що зараз Чорнобиль все ще викликає "мурахи на шкірі", хоча пройшло вже 35 років. За його словами, сотні тисяч людей щороку приїздять до України подивитися на місце-привид та Зону відчуження, яка, хоч і має вигляд знімального майданчика постапокаліптичного фільму, але не є декорацією.

"Місце, яке колись дихало життям, – тепер безлюдне. Потроху руйнуючись. Ми із МКІП рухаємося до внесення Зони до списку Світової спадщини ЮНЕСКО, аби зберегти її. І дати можливість майбутнім поколінням на власні очі побачити все. А не лише зі сторінок книжок з історії та документальних стрічок", – написав міністр.

Ткаченко зазначив, що пам’ять про Зону підігрівають у різний спосіб: випускають ігри та серіали, книги та стрічки, і це також має свою роль для залучення туристів. Але, за його словами, Чорнобиль – не про розваги, він про пам’ять та відповідальний туризм. Зокрема, приїхавши сюди, відвідувачі можуть дізнатися про жахливу катастрофу, її наслідки та про те, що як вона розділила світ на "до" та "після".

Ткаченко повідомив, що до річниці Чорнобильської катастрофи заплановано низку заходів. Так, за підтримки МКІП на ВДНГ відкриється виставка "Чорнобиль. Подорож", яка матиме сім блоків. "Серед яких архівні світлини та відеоматеріали, роботи світових митців, VR-подорож до Чорнобилю. І наочні приклади, як Зона відчуження живе зараз. Виставку можна буде відвідати після зняття карантинних обмежень", – написав він.

Міністр також нагадав, що потужний склад українських виконавців за ініціативи МКІП створили пісню "Вальс 86", приурочену роковинам трагедії. Його виконали Олексій Потапенко, гурт "MOZGІ", Сергій Бабкін, Надія Дорофєєва, Тарас Тополя, Аліна Паш та Юлія Саніна.

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Як повідомлялося, у понеділок, 26 квітня, – 35-ті роковини Чорнобильської катастрофи. Цього дня у 1986 році на ЧАЕС сталася техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа, спричинена двома тепловими вибухами і подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики як за кількістю загиблих і постраждалих від її наслідків людей, так і за економічними збитками.