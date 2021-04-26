Українські зірки до річниці Чорнобильської катастрофи створили музичний сингл

За ініціативи Міністерства культури та інформаційної політики України українські зірки шоу-бізнесу створили музичний сингл «Вальс 86», приурочений до 35-ї річниці катастрофи на Чорнобильській АЕС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба МКІП.

"Вальс 86" нагадує про цей самий день 35-річної давнини. Про те, як люди змушені були покинути свої домівки і своє рідне містечко або село. Про їх біль, сум та "точку невороття", що назавжди змінила життя. Колись одна цинічна помилка мала ефект на всю Україну і світ. Це ніколи не буде забуто. Про трагедію Чорнобилю маємо продовжувати говорити, співати, знімати кіно. Адже вона назавжди вписана в нашу історію", - сказав міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Зазначається, що слова та музику написали сучасні українські автори та виконавці: заслужений артист України Олексій Потапенко, Володимир Кагарлик, Інга Кагарлик та Аліна Паш.

Музичний трек "Вальс 86" про пам’ять трагедії 26 квітня 1986 року, про помилки, біль, життя та сліди, які залишилися навічно.

Запис музичного твору відбувся за ініціативи та участі продюсерського центру MOZGI Entertainment та студії звукозапису MOZGI Studios.

До виконання треку долучилися такі зірки: Потап, гурт MOZGI, Сергій Бабкін, DOROFEEVA, Тарас Тополя, Alina Pash, Юлія Саніна.

Як повідомлялося, у понеділок, 26 квітня, – 35-ті роковини Чорнобильської катастрофи. Цього дня у 1986 році на ЧАЕС сталася техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа, спричинена двома тепловими вибухами і подальшим руйнуванням четвертого енергоблока. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики як за кількістю загиблих і постраждалих від її наслідків людей, так і за економічними збитками.