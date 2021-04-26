Стрічку «Брама» про Чорнобиль можна подивитися онлайн

Державне агентство з питань кіно з нагоди 35-х роковин Чорнобильської катастрофи випустило онлайн стрічку Володимира Тихого «Брама».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба агентства.

«Містичний трилер режисера Володимира Тихого «Брама» - це історія про родину, яка після аварії залишилась у Чорнобильській зоні відчуження та намагається продовжити жити, як раніше», - йдеться у повідомленні.

Стрічка доступна за цим, а також - цим посиланнями.

Як зазначається, головує в сім’ї баба Пріся, що товаришує з русалками, під’їдає галюциногенні гриби і якось у війну зарізала дванадцятьох есесівців. З нею живуть онук Вовчик і донька Слава, яку свого часу кинув чоловік. Неочікувано їхнє розмірене життя уривається - баба Пріся отримує містичне попередження про катастрофу найближчим часом.

Фільм є екранним втіленням відомої п’єси Павла Ар’є «На початку і наприкінці часів», що в постановках різних режисерів з успіхом пройшла на сценах українських і закордонних театрів.

Роль головної героїні бабці Прісі виконала Ірма Вітовська, яку до невпізнання змінили кілька шарів гриму. Ця роль для актриси не була новою, вона її грала на театральній сцені у постановці «Сталкери» і отримала «Київську Пектораль» за найкраще виконання жіночої ролі.

«Це роль-сповідь. Все те, що я знаю про фантомні болі моєї країни, про її метафоричну змістовність, про наївність та жорсткість, про поєднання протилежностей в однині... все це пощастило втілити. І хоча мною фізично була заплачена ціна в тривалості реабілітації шкіри обличчя, в недоїданні та недосипу, бо грим довгий та делікатний, та все це дуже дріб’язкове порівняно з тим, що пощастило зіграти не роль, не героїню, а іншу сутність, інший світ», - коментує Вітовська.

2018 року за роль у фільмі «Брама»Вітовська отримала Національну премію кінокритиків «КІНОКОЛО» як найкраща виконавиця головної ролі, а 2019-го - премію «Золота Дзиґа» за найкращу жіночу роль. Також фільм отримав ще три «Золоті Дзиги» - у номінаціях найкраща жіноча роль другого плану (Віталіна Біблів), найкраща музика (Антон Байбаков) та найкращий грим (Катерина Струкова).

Продюсери фільму - Ігор Савиченко, Марко Супрун, Володимир Тихий, Володимир Філіппов. Виробництво компанії «Директорія кіно» за підтримки Державного агентства з питань кіно. Загальна вартість виробництва - 17 млн 441 тис. грн, 8 млн 721 тис. грн – державна фінансова підтримка.