Зону ЧАЕС планують перетворити на екологічно безпечну систему

Завдання України – змінити наративи Чорнобильської зони, перетворити її на безпечний об’єкт, зберегти пам'ять та культурну спадщину та змінити уявлення світу про неї.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

Як інформує міністерство, питання екології зони ЧАЕС серед інших обговорили на зустрічі Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаелем Маріано Гроссі. До заходу також долучився і Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський.

Фото: КМУ

“Завдяки величезним зусиллям України та міжнародного співтовариства досягнуто значних успіхів у реалізації проєктів із зняття ЧАЕС з експлуатації та перетворення об’єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему. Нам вдалося побудувати Новий безпечний конфайнмент, захисну Арку, яка на 100 років захистить людство від негативного впливу 4-го зруйнованого енергоблоку. Його створення – це новий етап у дотриманні ядерної безпеки у світі. Ми і надалі будемо підтримувати високий рівень безпеки поводження з відпрацьованим ядерним паливом, аби забезпечити ефективний захист суспільства та довкілля від впливу іонізуючого випромінювання”, - зазначив Абрамовський.

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Як повідомляв Укрінформ, до 35-х роковин Чорнобильської катастрофи президент підписав Указ № 174/2021 «Про відзначення державними нагородами України учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС».

У понеділок, 26 квітня, – 35-ті роковини Чорнобильської катастрофи. Цього дня у 1986 році на ЧАЕС сталася техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа, спричинена двома тепловими вибухами і подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики як за кількістю загиблих і постраждалих від її наслідків людей, так і за економічними збитками.