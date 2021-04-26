Президент підписав указ про нагородження ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Президент підписав указ про нагородження ліквідаторів аварії на ЧАЕС

Укрінформ
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про нагородження учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт Президента України.

До 35-х роковин Чорнобильської катастрофи президент підписав Указ № 174/2021 «Про відзначення державними нагородами України учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС».

"Згідно з документом, за значний особистий внесок у подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, виявлені самовідданість і високий професіоналізм, багаторічну плідну громадську діяльність Глава держави нагородив 18 осіб", - йдеться у повідомленні.

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Орденом «За заслуги» ІІ ступеня нагороджені троє ліквідаторів, орденом «За заслуги» ІІІ ступеня – 8 осіб, орденом «За мужність» ІІІ ступеня – 6 осіб, ще одну людину нагородили медаллю «За працю і звитягу».

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Як повідомляв Укрінформ, 26 квітня Зеленський взяв участь у церемонії вручення ліцензії на експлуатацію ядерного сховища у Чорнобилі.

Фото: ОП

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