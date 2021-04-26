Зеленський і Шмигаль у Чорнобилі вшанували пам’ять жертв аварії на ЧАЕС

Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Чорнобилі вшанували пам’ять загиблих внаслідок аварії на АЕС, поклавши квіти до пам’ятника Героям Чорнобиля.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Урядовий портал.

Шмигаль разом із Зеленським взяв участь в офіційних заходах до 35-х роковин трагедії на Чорнобильській АЕС.

У їхній присутності була вручена ліцензія від Держатомрегулювання для ДСП «Чорнобильська АЕС» на введення в експлуатацію ядерної установки СВЯП-2 — сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу зберігання.

СВЯП-2 призначене для довгострокового зберігання ядерного палива Чорнобильської АЕС. Сховище споруджувалося за підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку.

Шмигаль висловив вдячність усім, хто ціною власного життя та здоров’я усував наслідки катастрофи.

«35 років одній із найстрашніших трагедій в історії людства — катастрофі на Чорнобильській АЕС. Та героїзм не має терміну давності. Сьогодні ми дякуємо тим, хто пожертвував життям і здоров’ям заради життя мільйонів. Низький уклін та велика шана людям, які рятували Україну та світ від наслідків катастрофи», — заявив очільник уряду.

Як повідомляв Укрінформ, 26 квітня – 35-ті роковини Чорнобильської катастрофи. Цього дня у 1986 році на ЧАЕС сталася техногенна екологічно-гуманітарна катастрофа, спричинена двома тепловими вибухами і подальшим руйнуванням четвертого енергоблоку. Катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики як за кількістю загиблих і постраждалих від її наслідків людей, так і за економічними збитками.

Фото: Урядовий портал